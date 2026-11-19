çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Kocasinan Belediyesi, Elagöz’den başlayıp Hasanarpa, Yazır ve Akın mahallelerine uzanan güzergahta yürüttüğü yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin etap etap yürüttüğü çalışmanın ikinci etabı, Hasanarpa’dan Yazır’ı geçerek Akın Mahallesi’ne yaklaşan 2,5 kilometrelik bölümü kapsıyor. Belediye yetkilileri, projede yolların genişletildiğini, konforlu hale getirildiğini ve altyapı düzenlemelerinin eşzamanlı olarak yapıldığını belirtiyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmaları tarif ederken 'yol medeniyettir' anlayışını vurguladı ve yapılan yatırımların sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp bölgenin kalkınmasına, yaşam kalitesinin artmasına ve gelecekteki yerleşim planlarına doğrudan katkı sağladığını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, hava koşullarının elverdiği sürece güzergahtaki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

kırsal mahallelere yönelik hizmetler:

Başkan Çolakbayrakdar kırsal mahallelerin altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarına özel önem verdiklerini ifade etti. Açıklamada, sezon sonuna kadar kırsal mahallelerdeki yol ve altyapı çalışmalarının artırılarak sürdürüleceği, merkezde sunulan hizmet kalitesinin kırsala taşınacağı vurgulandı. Belediye, bütün kırsal mahallelerde benzer hizmetleri hayata geçirerek vatandaşların kullanımına sunmayı hedefliyor.

Yetkililer, yapılacak iyileştirmelerin hem günlük hayatı kolaylaştıracağını hem de olası trafik ve güvenlik risklerini azaltacağını belirtiyor. Başkanın sözleri, yerel yönetimin kırsal ve kentsel alanlar arasında dengeli bir hizmet dağılımı sağlamaya öncelik verdiğini gösteriyor.

Kocasinan’ın gelişim vizyonu:

Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın nüfus artışı, yeni konut alanları ve büyüyen yerleşim bölgeleri dikkate alınarak yatırımların planlandığını söyledi. Başkan, yapılan çalışmaların 'bugünün ihtiyaçlarını karşılayan, geleceğin Kocasinan’ını hazırlayan yatırımlar' olduğuna dikkat çekti ve her mahallenin ihtiyacının yerinde tespit edilerek bölgeye uygun çözümler üretildiğini kaydetti.

Belediye yetkilileri, yol ve altyapı yatırımlarıyla ilçenin görünümünün değiştiğini, vatandaşların yaşamının kolaylaştığını ve gelecek nesillere daha modern, yaşanabilir bir şehir bırakma hedefinin sürdüğünü belirtti. Çalışmaların kazasız, belasız ve hayırlı günlerde kullanılmasının temenni edildiği ifade edildi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ELAGÖZ’DEN HASANARPA, YAZIR VE AKIN MAHALLELERİNE UZANAN 2,5 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. ‘YOL MEDENİYETTİR’ ANLAYIŞIYLA YOLLARI DAHA GENİŞ VE DAHA KONFORLU HALE GETİRDİKLERİNİ VURGULAYAN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA SADECE YOLLARI YENİLEMİYOR, KOCASİNAN’IMIZIN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYOR, YENİ BİR ŞEHİR KURUYORUZ" DEDİ.