Kocasinan'da aspirden yağ üretimi: belediye tarlasında hasattan sofraya destek

Kocasinan belediyesi tarlasında üretimden paylaşıma örnek çalışma:

Kocasinan Belediyesi, belediyeye ait tarımsal arazilere yaptıkları yatırımla aspir hasadını tamamladı. Yaklaşık 150 dönümlük alanda yürütülen üretim, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla birleşerek elde edilen ürünlerin doğrudan ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaşmasını sağlıyor.

Belediye yetkilileri, arazilerin uzun yıllardır tarıma açıldığını ve farklı ürünlerin yetiştirildiğini, bu çalışmaların aynı zamanda çiftçilere örnek teşkil ettiğini belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulamanın hem üretimi teşvik ettiğini hem de sosyal destek mekanizmalarını güçlendirdiğini vurguladı.

üretim çeşitliliği ve rol model olmak:

Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin tarımsal arazilere aspir başta olmak üzere fasulye, nohut, mercimek gibi ürünlerin ekimini gerçekleştirdiğini söyledi. Bu uygulamaların bir kısmı Ar-Ge kapsamında yürütülerek Kayseri bölgesinde farklı ürünlerin yetiştirilebileceğini gösterme amacı taşıyor. Belediye, kendi imkânlarıyla ihtiyaç duyulan ürünleri üretmeyi ve bu üretimi paylaşarak toplum yararına dönüştürmeyi hedefliyor.

Çolakbayrakdar, "Ekiyoruz, üretiyoruz, hasat ediyoruz ve ailelerimizle paylaşıyoruz" sözleriyle sürecin hem üretim hem de dayanışma boyutuna dikkat çekti. Üretimin yalnızca ekim ve hasat aşamalarından ibaret olmadığını, elde edilen ürünlerin tüketime ulaşmasının da önem taşıdığını belirtti.

hasattan sofraya sosyal dayanışma zinciri:

Hasat edilen aspirlerden çıkarılan yemeklik yağlar, Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Bu uygulama, belediyeye ait tarlalarda başlayan üretim sürecinin doğrudan sosyal yardıma dönüşmesini sağlıyor ve üretim-tüketim zincirinin kapatılmasına katkı sunuyor.

Belediye yetkilileri, üretimin bir bölümünü çiftçilere rol model olarak gösterdiklerini; bir yandan kapasite artırımı, diğer yandan toplumun farklı kesimlerine yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesine çalıştıklarını ifade etti. Çalışmanın hem kırsal üretimi teşvik ettiği hem de ihtiyaç sahibi ailelerin günlük mutfak ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağladığı kaydedildi.

Çalışmaların yapıldığı bölgede mahalle muhtarı ve çiftçiler, tarımsal üretime verilen destek ve hayata geçirilen uygulamalar için Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Muhtar ve çiftçiler, belediyenin üretim ile sosyal destek çalışmalarını eş zamanlı yürütmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kocasinan Belediyesi yetkilileri, benzer uygulamaların sürdürüleceğini ve ilçenin kendi kendine yeten bir belediye modelini geliştirmek için bu tür projelerin artırılacağını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan’ımız için farklılıkları hayata geçirmeye, üretmeye ve ürettiklerimizi hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz" diyerek projeye dair kararlılığı tekrar vurguladı.

TARIMSAL ÜRETİMİN SOSYAL BELEDİYECİLİKLE BULUŞMASININ ÖRNEK VE MODEL BİR ÇALIŞMA OLDUĞUNU BELİRTEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; BELEDİYENİN KENDİ ARAZİLERİNDE ÜRETTİĞİ ASPİRLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILACAĞINI SÖYLEDİ.