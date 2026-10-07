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Kocasinan'da gençlik enerjisi okul bahçesine taşındı

Kocasinan Belediyesi yeni eğitim dönemini 'Kocaburger' buluşmasıyla açtı; Başkan Çolakbayrakdar gençlere öncelik verildiğini söyledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kocasinan'da gençlik enerjisi okul bahçesine taşındı

Kocasinan'da gençlik buluşmaları başladı

Kocasinan Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kocaburger etkinliğiyle gerçekleştirdi. Etkinlik, belediyenin her hafta farklı bir okulda gençlerle buluşma programının açılışı niteliğindeydi ve gençlerle doğrudan temas kurmak, beklentilerini dinlemek amacı taşıdı.

Programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin gençlere yönelik yaklaşımını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin enerjisinin ve fikirlerinin projeleri zenginleştirdiğini, bu tür buluşmaların sadece sosyal bir etkinlik olmaktan öte, uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğunu ifade etti.

etkinliğin amacı ve yaklaşım:

Belediye yetkilileri, Kocaburger buluşmalarının temel hedefinin gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Program kapsamında gençlerin talepleri, hayalleri ve şehirle ilgili düşünceleri doğrudan kendilerinden alınıyor; bu geri bildirimler projelerin şekillenmesinde kullanılıyor. Başkan Çolakbayrakdar, gençlerle bir arada olmanın motivasyon kaynağı olduğunu, onların enerjisinin çalışmalara güç kattığını aktardı.

Gençlerimizin geleceğe umutla bakması, bizim en büyük gücümüz. Belediye yetkilileri, bu buluşmalar sayesinde gençleri daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ve projeleri onların önerileriyle zenginleştirdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi, eğitimden spora, teknolojiden kültüre kadar farklı alanlarda gençlere yönelik projeler üretmeyi sürdüreceğini açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin yaklaşımını özetlerken, Tüm projelerimizin ve yatırımlarımızın merkezinde gençler var ifadelerini kullanarak gençleri planların odağına aldıklarını vurguladı.

Yetkililer, geçen yıldan beri uygulanan bu hafta hafta okul ziyaretleri modelinin devam edeceğini; böylece hem gençlerin ihtiyaçlarının tespit edileceğini hem de onların fikirlerinin doğrudan politika ve projelere yansıtılacağını belirtti. Belediye, gençlerin donanımlı, özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için üzerine düşen çalışmaları sürdürme taahhüdünü yineledi.

Etkinlik, gençlerle kurulan iletişimi güçlendirmeyi, toplumsal katılımı artırmayı ve Kocasinan’da gençlerin şehir hayatına daha etkin katılımını sağlamayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, önümüzdeki haftalarda yeni okullarda yapılacak buluşmalarla programın genişletileceğini ifade etti.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ‘KOCABURGER’ ETKİNLİĞİYLE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN İLK GENÇLİK...

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ‘KOCABURGER’ ETKİNLİĞİYLE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN İLK GENÇLİK BULUŞMASINI BEHİCE YAZGAN KIZ ANADOLU LİSESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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