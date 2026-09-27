Kocasinan'da yollar çevreci dönüşümle yenileniyor

Kocasinan belediyesi, Kayseri'de bir ilke imza attı

Kocasinan Belediyesi, 2023 yılında filoya kattığı çevreci asfalt freze aracı sayesinde Kayseri'de bir ilki gerçekleştirerek kent sokaklarında atık asfaltların geri dönüşümünü hayata geçiriyor. Bu uygulama, hem çevrenin korunmasına hem de yerel ekonomiye katkı sağlanmasına olanak veriyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar uygulamanın ilçeyi geleceğe taşıyan yatırımlardan biri olduğunu vurguluyor.

Üretim altyapısı ve kapasite:

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kendi imkanlarıyla dünya standartlarında üretim yapan bir asfalt plentini işletiyor. Başkan Çolakbayrakdar'ın aktardığı bilgilere göre, belediye yaklaşık on yıldır yüzde yüz yerli üretim ile faaliyet gösteriyor ve tesis 214 bin metrekare alan üzerinde kamuda en yüksek kapasiteye sahip konumda bulunuyor. Plent, çevre dostu üretim anlayışıyla saatte 240 ton asfalt üretebiliyor ve bu sayede hızlı, ekonomik ve kaliteli yol yapımına imkan tanıyor.

Ayrıca 2020 yılında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek üzere faaliyete geçirilen laboratuvar ile üretim süreçleri denetleniyor. 2023'te devreye alınan Agrega Üretim Tesisi ve belediyenin taş ocağında üretilen malzeme ile asfalt için gereken girdiler büyük oranda yerinde karşılanıyor.

Freze aracı ve geri dönüşümle sağlanan avantajlar:

2023 yılında satın alınan ve Kocasinan filoya dahil edilen asfalt sökme aracı, Kayseri'de kamuda ilk ve tek olarak hizmet veriyor. Bu araç sayesinde ömrünü tamamlamış asfaltlar sahada sökülerek doğrudan geri dönüşüme kazandırılıyor. Belediye bu sayede atık miktarını azaltıyor, hammadde ihtiyacını düşürüyor ve ekonomiye katkı sağlıyor. Başkan Çolakbayrakdar, kendi üretim imkânlarıyla yolları yenilemenin hem maliyet etkinliği hem de sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Belediye yetkilileri, freze aracının çevre dostu niteliğinin yanı sıra geri dönüşüm süreçlerine sağladığı katkıyı altyapı yatırımlarının merkezine koyduklarını ve yapılan çalışmalarla ilçeyi en iyi şekilde geleceğe taşıma hedefinde olduklarını ifade ediyorlar.

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN HER ALANDA YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA ÖRNEK OLDUĞUNU VURGULAYAN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "KAYSERİ’DE İLK KEZ KULLANILAN ARAÇLA DOĞAYI KORUYORUZ." DEDİ.