Köknar'da el ele: dere yatağından kurtarılan yavru boz ayı

Köknar'da dere yatağında mahsur kalan yavru ayının kurtarılması:

Trabzon’un Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi’nde dereye yuvarlanarak düşen bir yavru boz ayı, bölge sakinlerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu hemen jandarma ekiplerine ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Bölge halkının müdahalesi:

Mahalle sakinleri, daha önce evlerini talan eden, bahçelerine ve kovanlarına zarar veren anaç ayının izlerinin bulunduğu bölgede mahsur kalan yavruya kayıtsız kalmadı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alana girerek, yavruyu mavi branda içerisine alıp güvenli bir şekilde dere yatağından çıkardı. Müdahale sırasında kimsenin zarar görmemesine özen gösterildi.

Teslim ve bakım süreci:

Kurtarılan yavru, olay yerinde bekleyen jandarma ve Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, yavru ayının sağlık kontrollerinin ve gerekli bakımının yapılacağını; bu işlemlerin ardından uygun görülürse yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi. Süreç boyunca hem insan güvenliği hem de hayvanın refahı öncelik olarak ele alındı.

Olay, kırsal alanlarda yaşayanlarla yaban hayatı arasındaki hassas ilişkinin bir kez daha gündeme gelmesine yol açtı. Yerel ekiplerin ve vatandaşların koordineli müdahalesi, kısa sürede olumlu sonucun alınmasını sağladı.

TRABZON'UN ÇAYKARA İLÇESİNE BAĞLI KÖKNAR MAHALLESİ'NDE DEREYE YUVARLANARAK DÜŞEN YAVRU BOZ AYI, VATANDAŞLARIN DİKKATİ SAYESİNDE KURTARILDI. KÖKNAR MAHALLESİ'NDE VATANDAŞLAR, EVLERİNİ TALAN EDEN, BAHÇELERİNE VE KOVANLARINA ZARAR VEREN AYININ DEREDE MAHSUR KALMASINA GÖNÜLLERİ EL VERMEDİ.