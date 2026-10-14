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Komşuları Esenyurt'ta suya kapılan kadını kurtardı

Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde sağanak sonrası yola su doldu; kadın akıntıyla sürüklendi, vatandaşlar müdahale edip kurtardı, araçlar gömüldü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Komşuları Esenyurt'ta suya kapılan kadını kurtardı

Esenyurt'ta sağanakta sürüklenen kadın kurtarıldı

Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yoldaki bir kadın, suyun etkisiyle akıntıya kapılarak sürüklendi. Olay yerindeki vatandaşlar hızla müdahale ederek kadını sudan çıkardı.

olayın görüntüleri:

Kurtarılma anı ve kadının sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların kadına ulaşıp ona yardım ettiği ve birlikte kurtarma çabası gösterdikleri görülüyor.

bölgede yaşanan etkiler:

Aynı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar suya gömüldü ve ulaşımda aksama yaşandı. Olay anına ilişkin kaydedilen görüntüler vatandaşların müdahalesini ön plana çıkarıyor.

Esenyurt&#039;ta suya kapılan kadın böyle sürüklendi

Esenyurt'ta suya kapılan kadın böyle sürüklendi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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