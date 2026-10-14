Komşuları Esenyurt'ta suya kapılan kadını kurtardı

Esenyurt'ta sağanakta sürüklenen kadın kurtarıldı

Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yoldaki bir kadın, suyun etkisiyle akıntıya kapılarak sürüklendi. Olay yerindeki vatandaşlar hızla müdahale ederek kadını sudan çıkardı.

olayın görüntüleri:

Kurtarılma anı ve kadının sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların kadına ulaşıp ona yardım ettiği ve birlikte kurtarma çabası gösterdikleri görülüyor.

bölgede yaşanan etkiler:

Aynı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar suya gömüldü ve ulaşımda aksama yaşandı. Olay anına ilişkin kaydedilen görüntüler vatandaşların müdahalesini ön plana çıkarıyor.

Esenyurt'ta suya kapılan kadın böyle sürüklendi