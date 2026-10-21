Komşusunun mazgalını temizleyip örnek olan kadına vali Usta'dan teşekkür

Yalova'da etkili sağanak sırasında sokak mazgalını temizleyerek dikkat çeken Remziye Kurşun'un davranışı, hem sosyal medyada hem de resmi makamlar nezdinde takdir topladı. 65 yaşındaki Kurşun'un müdahalesi kısa sürede gündeme oturdu.

olay ve müdahale:

Fevziçakmak Mahallesi Kazımiye Sokak'ta yaşayan 65 yaşındaki Remziye Kurşun, yağmur suyunun tahliyesini engelleyen yaprak birikintisini bastonuyla açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı ve Kurşun'un duyarlılığı geniş yankı buldu.

vali ziyareti ve mesajı:

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Kurşun'u evinde ziyaret ederek çiçek takdim etti ve davranışı için teşekkür etti. Vali Usta, yaptığın hareketin yalnızca mazgal temizlemekten ibaret olmadığını vurgulayarak Ben o kadar mutlu oldum ki. O kadar gurur duydum ki. Yaptığın hareket öyle sadece mazgal temizlemek değil. O kadar altı dolu ki. Bize kim olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Herkese örnek oldun. İnşallah gençler, büyükler size bakarak aynısını yapacaklardır dedi.

kurşun'un açıklaması:

Remziye Kurşun ise davranışının vatandaşlık görevinden kaynaklandığını söyledi. O gün hastaneye gittiğini ve sokakta su birikintisini fark ettiğini belirten Kurşun, Vatandaş olarak görevimdi. Ben o gün hastaneye gitmiştim. Orayı gördüm, göl gibi dalgalanıyor. Bastonla halledeyim dedim. O şekilde de açtım işte. Herkes yapardı yani. Herkese örnek oldum. Vatandaş olarak görevimdi ifadelerini kullandı.

Kurşun'un örnek davranışı, hem komşular tarafından hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı; yetkililerin ziyaretleri ise vatandaşlık bilincinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

YALOVA'DA SAĞANAK SIRASINDA EVİNİN SOKAĞINDAKİ MAZGALI YAPRAKLARDAN TEMİZLEYEN 65 YAŞINDAKİ REMZİYE KURŞUN’U ZİYARET EDEN YALOVA VALİSİ AHMET HAMDİ USTA, DUYARLILIĞINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDEREK ÇİÇEK TAKDİM ETTİ. KURŞUN’UN ÖRNEK DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI.