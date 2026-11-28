Komşuyla konuştu: kaymakam Ahmet Turan Gel pazarı dolaştı ve talepleri dinledi

Başmakçı Kaymakamı Ahmet Turan Gel, ilçede kurulan semt pazarını ziyaret ederek tezgâhları tek tek dolaştı ve hem esnaf hem de alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında pazarcıların günlük işleri, satışların gidişatı ve ürün fiyatları hakkında bilgi aldı; esnafa hayırlı ve bereketli işler diledi.

esnafla birebir temas:

Kaymakam Gel, pazar esnafının beklenti ve taleplerini dinleyerek satıcıların piyasa koşullarını nasıl algıladığını yerinde gözlemledi. Ürün fiyatları ve satışların durumu üzerine sohbetler yapıldı; esnafın karşılaştığı sıkıntılar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı. Bu temaslar, yerel yönetimin piyasa dinamiklerini takip etmesine ve gerekli durumlarda müdahale planları oluşturmasına zemin sağlıyor.

vatandaş talepleri ve notlar:

Alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Gel, gelen talep ve önerileri not aldı. Ziyaret sırasında kamu hizmetlerinin sahada vatandaşla buluşmaya devam edeceği vurgulandı. Pazar esnafı ve ilçe sakinleri, ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini belirterek Kaymakam Gel’e teşekkür etti; karşılıklı iletişimin güçlenmesi ve hizmetlerin yerinde değerlendirilmesi olumlu karşılandı.

BAŞMAKÇI KAYMAKAMI AHMET TURAN GEL, İLÇEDE KURULAN SEMT PAZARINI ZİYARET EDEREK ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.