Balıkesirliler bir arada

Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin 17. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İzmir’de düzenlenen geleneksel kahvaltı programı, gurbetteki hemşehrileri bir araya getirdi. Etkinlik, hem sosyal bir buluşma hem de memleket kültürünün yaşatıldığı bir paylaşım ortamı olarak dikkat çekti.

Organizasyon boyunca konuklara Balıkesir’in dört bir yanından özel olarak getirilen yöresel ürünler sunuldu; Manyas ve Susurluk’un peynirleri, Savaştepe’nin coğrafi işaretli Seferberlik Çöreği, Sındırgı’nın ekşi maya köy ekmeği ve tarhana çorbasası, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç’ten gelen zeytin ve zeytinyağı çeşitleri, doğal Balıkesir balı ile Balya tereyağı sofraya damga vurdu. Hazırlanan zengin kahvaltı sofrası davetlilere memleket havası yaşattı.

Başkanın vurguları

Programda konuşan Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Erkan Uzun, 17 yıllık birlikteliğin önemine dikkat çekti. Uzun, derneklerin sadece sosyal etkinlik düzenleyen kuruluşlar olmadığını belirterek hemşehriler arasındaki dayanışmayı ve kültürel değerlerin aktarımını ön plana çıkardı.

Erkan Uzun toplantıda şunları söyledi: "Bizler 17 yıldır aynı memleket sevdası etrafında buluşuyoruz. İzmir’de yaşıyor olabiliriz ancak gönlümüzün bir yanı her zaman Balıkesir’de. Derneklerimiz, gurbette yaşayan hemşehrilerimizin birbirine destek olduğu, sevinçlerin çoğaldığı, sıkıntıların paylaşıldığı büyük bir ailedir. Balıkesirliler Dernekleri Federasyonumuz çatısı altında bu dayanışmayı daha da büyütmek, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak ve hemşehrilerimizin her zaman yanında olmak için çalışıyoruz. Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hemşehrilerimize ve misafirlerimize canı gönülden teşekkür ederiz."

Geniş katılım ve protokol

Etkinliğe kamu ve siyaset temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum temsilcisi katıldı. Davetliler arasında Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu yer aldı.

Ayrıca Cumhuriyet Savcısı Süleyman Selçuk Gökçe, Defterdarlık Personel Müdürü Mehmet Özkahraman, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Tuğba Nur Atılgan, CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Muharrem Koç, İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Murat Sevengül ile il ve ilçe temsilcileri, TRT sanatçıları Ali Çakar ve Sabahattin Gülümser, federasyon ve dernek başkanları, basın mensupları etkinlikte yer aldı.

Katılımcılar etkinlik boyunca hemşehri dayanışmasının ve kültürel bağların güçlenmesine vurgu yaparken, sunulan yöresel tatlar ve sohbetler memleket özlemini hafifletti. Dernek yetkilileri benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

BALIKESİRLİLER DERNEKLERİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI, İZMİR BALIKESİRLİLER DERNEĞİ BAŞKANI VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI ERKAN UZUN