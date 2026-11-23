Başkanın mesajı:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumun aydınlık yarınlarını inşa eden en kıymetli değerler olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, eğitim ve öğretimin temelinin fedakâr öğretmenlerin çabasıyla atıldığını belirterek, onların yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp gençlerin karakter ve dünya görüşlerinin şekillenmesinde de belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Başkan mesajında öğretmen mesleğinin taşıdığı sosyal, kültürel ve ahlaki yükün önemine dikkat çekti; toplumun her kesiminin öğretmenlerin emeklerine saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Eğitimcilerin sabır, özveri ve fedakârlıkla yürüttükleri bu görev nedeniyle haklarının tam anlamıyla ödenemeyeceğini söyledi.

"Öğretmenlerimiz bizim en önemli değerimiz, geleceğimizin mimarlarıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgiyle, sevgiyle, merhametle, ahlakla ve milli-manevi değerlerimizle yetiştiren öğretmenlerimiz, toplumumuzun yarınlarını ilmek ilmek dokumaktadır."

Belediyenin eğitim destekleri:

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve eğitimcilere destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Belediye hizmetlerinin öğrencilere akademik, sosyal ve kültürel imkânlar sağlamak üzerine kurgulandığını belirten Başkan, KAYMEK bünyesindeki ücretsiz kurslar, Genç KAYMEK ders takviyesi ve sınav hazırlık programları, kütüphaneler, spor ve sanat faaliyetleri, eğitim ve kırtasiye yardımları ile ulaşım desteklerinin bu anlayışın somut örnekleri olduğunu anlattı.

Bu hizmetlerin öğrencilerin eğitim yolculuklarını kolaylaştırmayı hedeflediğini ve öğretmenlerin gayretlerine de katkı sunduğunu ifade eden Büyükkılıç, belediye olarak eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Veda, minnet ve kutlama:

Mesajının sonunda Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de görev yapan ve ülkenin dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı; ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Sözlerine Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atıfla devam eden Büyükkılıç, öğretmenlerin ilim ve irfan yolunda yürüyüşünün ülkenin geleceğine güç katacağına inandığını belirtti.

"Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor; görevini büyük bir özveriyle sürdüren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Öğretmenlerimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum."

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA ÖĞRETMENLERİN GELECEĞİN MİMARLARI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK, "ÖĞRETMENLERİMİZ, BİLGİ, BİRİKİM, EMEK VE FEDAKÂRLIKLARIYLA ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAYAN, TOPLUMUMUZUN AYDINLIK YARINLARINI İNŞA EDEN EN KIYMETLİ DEĞERLERİMİZDİR" DEDİ.