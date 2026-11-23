Zonguldak'ta güvenlik gündemi: valilikte asayiş önlemleri ele alındı

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve Albay Orhan Kaş ile kentteki asayiş ve güvenlik tedbirler ele alındı.