Vali başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirmesi:
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yönetiminde gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda kentteki asayiş çalışmaları ve güvenlik uygulamaları masaya yatırıldı.
Toplantının katılımcıları:
Toplantıya İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş katıldı. Katılımcılar kent genelindeki mevcut güvenlik durumunu ayrıntılı şekilde değerlendirdi.
Görüşülen gündem maddeleri:
Görüşmede, asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile kamu düzeni için alınması gereken önlemler üzerinde duruldu. Kent genelindeki mevcut güvenlik durumu gözden geçirildi ve değerlendirmeler yapıldı.
Toplantı, güvenlik uygulamalarının düzenli olarak izlenmesi ve gerekli tedbirlerin ele alınması gerekliliği çerçevesinde tamamlandı.
ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, EMNİYET VE JANDARMA YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK KENTTEKİ ASAYİŞ ÇALIŞMALARINI VE ALINACAK TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRDİ.
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