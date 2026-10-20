Konaklı'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına 'İyilik Var' şenliği

Konaklı'da şenlik:

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Niğde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Konaklı beldesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik 'İyilik Var' temalı bir şenlik düzenlendi. Etkinlik, çocuklara neşe dolu bir gün sunmayı ve onların sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçladı.

etkinlik programı:

Şenlik, oyunlar ve yarışmaların yanı sıra yüz boyama, müzik ve sportif faaliyetlerle renklendirildi. Çocuklar etkinlik alanında bir araya gelerek akranlarıyla zaman geçirme ve ortak aktivitelerden keyif alma imkânı buldu. Programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunulurken, hijyen kitleri, kıyafetler ve hediyeler de dağıtıldı.

yetkili açıklamaları:

Etkinlikte söz alan Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, çocukların mutluluğunun kurum için öncelikli olduğuna vurgu yaptı. Kesler, 'Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. İkramlarımız ve hediyelerimizle onların eğlencelerine ortak olduk. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm çok kıymetli' ifadelerini kullandı ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Program aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen 'İyilik Var' platformuna dikkat çekti. Etkinlik, çocukların kendilerini değerli hissetmelerine, sosyal bağlarını güçlendirmelerine ve güzel anılar biriktirmelerine katkı sağladı.

Konaklı'daki bu tür çalışmalar, mevsimlik tarım işçilerinin ailelerinin gündelik yaşamına olumlu dokunuşlar yapmayı ve çocukların çocukluk deneyimlerine erişimini artırmayı hedefliyor. Şenlik boyunca ortaya çıkan renkli görüntüler, hem katılımcılar hem de organizasyonu gerçekleştiren kurumlar açısından etkinliğin amacına ulaştığını gösterdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLAN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR OYUNLAR VE ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERLE DOYASIYA EĞLENDİ.