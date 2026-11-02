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Konak'ta kaygan zeminde kontrolden çıkan temizlik aracı park halindeki otomobillere çarptı

İzmir Konak'ta sağanak sonrası kayganlaşan yolda belediyeye ait temizlik aracı kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı; 3 yaya son anda kurtuldu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konak'ta kaygan zeminde kontrolden çıkan temizlik aracı park halindeki otomobillere çarptı

kaza yeri ve gelişimi:

İzmir'in Konak ilçesi İkiçeşmelik Eşrefpaşa Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, kentte etkili olan sağanak yağışın oluşturduğu kaygan zemin sürücünün kontrolünü zorlaştırdı. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait temizlik aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarında park halinde bulunan üç otomobile çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobillerde maddi hasar oluştu. Olay sırasında aracın hız veya teknik arıza gibi başka bir nedenle mi çıktığına dair kaynakta ek bilgi yer almıyor.

yaya güvenliği ve anbean kaydedilen görüntüler:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yağışlı hava şartlarında savrulan temizlik aracının park halindeki araçlara doğru kaydığı ve o sırada caddede bulunan 3 yayanın aracın önünden son anda uzaklaşarak ezilmekten kurtulduğu görülüyor.

kazanın ardından gözlemler:

Olay haber kaynağında yaralanma veya can kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı; yalnızca yayaların son anda kurtulduğu belirtildi. Kazanın ardından çevrede maddi hasar tespit edilirken, görüntüler kazanın oluş şekli hakkında görsel kayıt sağlıyor.

İZMİR&#039;İN KONAK İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN BELEDİYEYE AİT...

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN BELEDİYEYE AİT TEMİZLİK ARACI, PARK HALİNDEKİ 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA 3 YAYANIN EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDUĞU ANLAR ÇEVREDEKİ BİR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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