konteyner kenti basıp palayla dört yakınına saldıran şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşanan olayda, 60 yaşındaki M.Y. alkollü olduğu belirtilerek, yanında getirdiği palayla bir tartışma sonrası çevreye saldırdı. Saldırı sırasında dinî nikahlı eşi E.Ş. ile birlikte üç yakını daha yaralandı.

mağdurlar ve olay anı:

Olayda yaralananlar arasında şüphelinin eşi E.Ş., öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. bulunuyor. Görgü tanıkları ve çevredeki kişilerin müdahalesine rağmen saldırganın palayla yaralama eylemi devam etti. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntı polis ve adli raporlara yansıdı.

gözaltı ve yargılama süreci:

Bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde yapılan tespitler sonucu şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı. Emniyette yapılan incelemede M.Y.'nin alkollü olduğu belirlenirken, şahsın 4 suç kaydı bulunduğu kayıtlara geçti. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan M.Y., mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi. İlk ifadesinde, alkolün etkisindeyken eşine sinirlenerek olaya karıştığını ve "ortalığı kan gölüne çevirdiğini" söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kolluk kuvvetleri ve adli merciler, yaralanma sebepleri ve olayın ayrıntılarına ilişkin tespitleri genişleterek dosyayı ilerletecek.

Alkolün etkisindeyken 4 kişiyi palayla yaralayarak ortalığı kan gölüne çeviren şahıs tutuklandı