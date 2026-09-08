Konteyner kentte palalı saldırı: aile fertleri yaralandı, kadın yaşadıklarını anlattı

Olayın ayrıntıları

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte meydana gelen olayda, 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs alkollü olduğu belirtilen bir hâlde geldiği alanda yanında getirdiği palayla saldırıya geçti. İlk olarak dinî nikahlı eşi E.Ş.'ye yönelik saldırıda bulunan şüpheli, çevredekilerin müdahalesine sinirlenerek öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. isimli kişilere de saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler, üzerinde 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen M.Y.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma ve müdahale:

Polisin bölgeye intikalinin ardından yaralılara ilk müdahale yapıldı; başından yaralanan dinî nikahlı eş ile bacanağı ve kızlarının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olay yerinde ele geçirilen pala delil olarak alındı ve soruşturma devam ediyor.

Ailenin ifadeleri ve talepleri:

E.Ş.'nin ablası Sabriye Şahin, yaşananları anlatarak olay anında galeriden olup biteni gözlemlerken ailenin gözü önünde kanlar içinde kaldığını söyledi. Sabriye Şahin, 'Kız kardeşimin kocası bir anda elinde pala ile gelerek önce kardeşime saldırdı, sonra iki kızına ve eşime saldırdı. Eşime saldırdıktan sonra benim peşimde kovalamaya başladı' ifadelerini kullandı.

Sabriye Şahin, saldırıda kız kardeşinin hastanede olduğunu ve bir kızın parmaklarının kopmak üzere olduğunu, diğer kızın bileğinden yaralandığını belirtti. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Şahin, şüphelinin kendilerine yönelik tehditleri olduğunu ve aile olarak 'müebbet' hapis cezası talep ettiklerini dile getirdi. Ayrıca aile, şüphelinin serbest kalması ve tekrar peşlerine düşmesinden endişe ettiklerini kaydetti.

SABRİYE ŞAHİN VE EŞİ