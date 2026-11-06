Kontrolden çıkan otomobil alaca kavşağında bariyerlere çarptı

Alaca kavşağında trafik kazası: beş yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Olay, Yozgat-Alaca karayolu Sincan köyü kavşağı mevkiinde gerçekleşti.

Kaza detayları:

Kazada sürücü C.E. (62) idaresindeki 42 CZD 90 plakalı otomobil kontrolden çıkıp savruldu. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan S.E. (35), F.E. (61), D.E. (4), M.E. (38) ve İ.E. (22) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ve polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Çorum’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı