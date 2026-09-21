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Konuk Mahallesi'nde son yolculuk: Selahattin Karayel defnedildi

Mardin'in Derik ilçesinde tarlada ölü bulunan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'in cenazesi otopsi sonrası aile mezarlığına defnedildi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konuk Mahallesi'nde son yolculuk: Selahattin Karayel defnedildi

Olayın ardından cenaze teslim edildi

Mardin'in Derik ilçesi Konuk Mahallesi'nde tarlada ölü bulunan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Aile mezarlığında gerçekleştirilen törenin ardından Karayel toprağa verildi.

aramalar ve bulunma süreci:

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Karayel 19 Eylül günü evinden ayrıldı. Haber alınamaması üzerine aile ihbarda bulundu ve bölgeye AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve köpek desteğiyle mahalle kırsalında arama çalışması başlattı; yapılan aramalar sonucu Karayel, bir mısır tarlasında ölü olarak bulundu.

soruşturma ve gözaltı:

Olayla ilgili jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yürütülen soruşturmada, Karayel'in kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı. D.K.'nın ilk ifadesinde, Selahattin ile birlikte av tüfeği ile oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını ve Selahattin'in hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor ve yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

MARDİN&#039;DE TARLADA ÖLÜ BULUNAN ÇOCUĞUN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

MARDİN'DE TARLADA ÖLÜ BULUNAN ÇOCUĞUN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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