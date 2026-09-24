Konumla bıraktığı noktalardan uyuşturucu satan zanlı ağaç altındayken yakalandı

jandarmanın operasyonu:

Aksaray merkezine bağlı Bağlıkaya beldesi ve Çimeli köyü sınırlarında yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, bir şahsın konum vererek uyuşturucu satışına aracılık ettiği bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan takipte, ekipler teknik ve fiziki izleme yaptı ve şüphelinin alışılmadık bir yöntem kullandığını tespit etti.

takibin seyri ve suçüstü yakalama:

İncelemede, kimliği belirlenen yabancı uyruklu J.N. (25) isimli şahsın, ıssız bölgelere uyuşturucu bıraktığı ve alıcıların söz konusu konumlar üzerinden paketleri aldığı belirlendi. Jandarma, planlı bir operasyonla şüpheliyi Çimeli köyünde bir ağacın altında uyuşturucu bırakırken yakalayarak suçüstü gözaltına aldı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Şüphelinin üzerinde ve tespit edilen noktalarda yapılan aramalarda, jandarma yaklaşık 30 ayrı konum noktasında toplam 1 bin 60 gram metamfetamin ile birlikte şüphelinin telefonundan tespit edilen konum verileri ele geçirdi. Ayrıca şüphelinin üzerinde bulunan 14 bin 400 lira'ya da el konuldu.

Operasyon, konum paylaşımı ve gizli bırakma yöntemiyle uyuşturucu ticaretinin nasıl organize edildiğine dair örnek teşkil etti. Jandarmanın teknik takip ve saha koordinasyonunun sonucu olarak, soruşturma dosyası savcılığa gönderildi; J.N. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.

AKSARAY’DA KONUM ATARAK ŞAHISLARA UYUŞTURUCU SATAN ŞAHIS JANDARMANIN OPERASYONUYLA SUÇÜSTÜ YAKALANDI. ATILAN KONUMLARDA 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ.