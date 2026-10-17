Konuralp beyleri Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Konuralp Beyleri, Fenerbahçe ile ligde kritik randevuda:

2026-2027 sezonunda Türkiye Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Düzce Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligdeki üçüncü hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sezona üst üste iki galibiyetle başlayan takım, evindeki bu karşılaşmada da başarılı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.

maç bilgileri:

Karşılaşma, 18 Ekim Pazar günü saat 13.00'te 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak. Ev sahibi ekip, tribün desteğini arkasına alarak taraftarlarını salona davet ediyor.

takımın hedefi ve beklentiler:

İlk iki haftadaki galibiyetlerle sezona iyi başlayan Konuralp Beyleri, Fenerbahçe karşısında da aynı disiplin ve motivasyonu sergilemek istiyor. Teknik ekip ve oyuncular, hentbol dışı faktörlerden uzak kalarak maçın kontrolünü ele almayı amaçlıyor ve taraftar desteğinin belirleyici olacağına dikkat çekiliyor.

Karşılaşma, ligde ilk haftalardaki dengeyi değiştirebilecek bir önem taşıyor; Düzce Belediyespor galibiyet serisini sürdürürse üst sıralarda iddiasını güçlendirecek, Fenerbahçe ise konuk olduğu bu maçtan galip ayrılarak toparlanma sinyali verecek.

Tüm sporseverler, heyecanın yüksek olması beklenen mücadeleyi izlemek üzere 18 Temmuz Spor Salonu'na davet edildi.

TÜRKİYE VOLEYBOL 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN DÜZCE BELEDİYESPOR ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, LİGİN ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA FENERBAHÇE İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK. İLK İKİ MAÇINI KAZANARAK SEZONA BAŞARILI BİR BAŞLANGIÇ YAPAN KONURALP BEYLERİ, GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR.