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Konuralp'e belediyenin hurdadan dönüştürdüğü sekizinci kapalı durak kondu

Düzce Belediyesi öz kaynakla hurdadan dönüştürülen kapalı durakların sekizincisini Konuralp Terzialiler Mahallesi Çarşıişi Caddesi'ne yerleştirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Konuralp'e belediyenin hurdadan dönüştürdüğü sekizinci kapalı durak kondu

yeni durak hizmete alındı:

Düzce Belediyesi tarafından öz kaynaklar kullanılarak hurda konteynerlerin geri dönüşümüyle üretilen kapalı durakların sekizincisi Konuralp'e yerleştirildi. Üretimini Destek Hizmetleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği durak, Terzialiler Mahallesi Çarşıişi Caddesi'nde yolcu yoğunluğunun yaşandığı bir noktaya konumlandı.

dönüşüm ve üretim süreci:

Hurda konteynerlerin dönüştürülmesi yöntemiyle modernize edilen duraklar, belediyenin kendi kaynaklarıyla hazırlanıyor. Bu yaklaşım, hem maliyet tasarrufu sağlıyor hem de atık yönetimi açısından geri dönüşümün yerel uygulamalarla nasıl desteklendiğine dair somut bir örnek sunuyor. Üretim sürecinde mevcut malzemelerin değerlendirilmesi ve estetik tasarım ön planda tutuluyor.

konum, donanım ve erişim:

Yeni durak, Konuralp Merkez'de, özellikle yolcu yoğunluğunun yaşandığı noktalar arasında yer alıyor. Daha önce Saatçigil Caddesi, Üniversite Kavşağı, Diş Hastanesi Mevkii, Güzelbahçe Mahallesi, Çamlıevler Mahallesi ve Kervan Mevkii'ne konumlandırılan durakların ardından, bu sekizinci durak da bölge ulaşımında önemli bir eksikliği kapatacak.

Duraklar; aydınlatma donanımları, korunaklı yapısı ve oturma alanlarıyla hem konforlu hem de güvenli bir bekleme alanı sunuyor. Bu özellikler, özellikle akşam ve yoğun saatlerde yolcu konforunu artırmayı hedefliyor.

Belediyenin öz kaynak kullanımı ve atık dönüşümüne dayalı bu uygulaması, yerel hizmetlerin sürdürülebilirlik ve tasarruf odaklı yürütülebileceğine dair somut bir örnek teşkil ediyor. Kent içinde benzer çalışmalara devam edilmesi planlanıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN HURDA KONTEYNERLER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEREK ÖZ KAYNAKLARLA ÜRETİLEN KAPALI...

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN HURDA KONTEYNERLER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEREK ÖZ KAYNAKLARLA ÜRETİLEN KAPALI DURAKLARIN SEKİZİNCİSİ KONURALP’E YERLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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