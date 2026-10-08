Konut krizinin simgesi Maricarmen Abascal hayatını kaybetti

Olay ve toplumsal tepkiler:

Maricarmen Abascal, 23 Eylül’de kirasını ödeyemediği gerekçesiyle polis ve sosyal hizmet görevlileri tarafından evinden sedyeyle çıkarıldı. 70 yılı aşkın süredir yaşadığı evinden tahliye edilmesinin ardından kadında şiddetli anksiyete ve halsizlik gelişti ve hastanede tedavi altına alındı. Madrid Kiracılar Sendikası, Abascal’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölüm haberi üzerine binlerce kişi Puerta del Sol meydanından parlamentoya doğru yürüdü ve protestocular, "Bu bir ölüm değil. Bu bir cinayet" sloganını attı. Sendikalar konut sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 11 Kasım için ülke çapında genel grev çağrısı yaptı.

Kira artışı ve yasal boşluklar:

Olay, bir yatırım fonunun Abascal’ın evini satın almasının ardından kiranın kısa sürede artırılmasına bağlandı. Yasal düzenlemeler, ev sahibinin ilk etapta kirası 500 euro olan daireyi 2 bin 650 euro seviyesine çıkarmasına izin verdi. Daha sonra kira bin 650 euro düzeyine çekildi; bu miktar Abascal’ın emekli maaşından 300 euro daha fazlaydı ve kadının evi boşaltmasına yol açtı.

Kamuoyundaki büyük tepkiye rağmen parlamento, tahliyeleri sınırlamayı ve kira baskısını azaltmayı amaçlayan kararnameleri reddetti. Tartışma siyasi alana taşındı ve Başbakan Pedro Sánchez 29 Kasım’da erken seçime gitme kararı aldı.

Hukuki gelişmeler ve aile açıklamaları:

Abascal’ın avukatı, ölümünden önce ev sahibiyle 8 yıllık bir anlaşma üzerinde uzlaşıldığını, bu anlaşmanın kadına eve dönme ve kira tutarını koruma imkânı sağlayacağını belirtti. Avukat, Abascal’ın iyileştikten sonra anlaşmayı imzalamayı planladığını ancak hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Vaka, İspanya’da kira artışları, yatırım fonlarının konut piyasasındaki rolü ve yasal boşlukların yaşlı ve dar gelirlileri nasıl savunmasız bıraktığı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Abascal’ın ölümü, konut politikalarına dair toplumsal ve siyasi baskıları artırdı.

İspanya'da kirasındaki yüksek artışı karşılayamaması nedeniyle evinden sedyeyle çıkarılmasıyla protestolara ve erken seçim kararı alınmasına yol açan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal, hayatını kaybetti.