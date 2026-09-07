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Konya-Ankara yolu kenarındaki ayçiçeği tarlaları havadan görsel şölen sunuyor

Altınekin kavşağı yakınındaki Konya-Ankara kara yolu kenarında uzanan ayçiçeği tarlaları, drone çekimleriyle havadan izleyenlere renkli görsel şölen sundu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Konya-Ankara yolu kenarındaki ayçiçeği tarlaları havadan görsel şölen sunuyor

Altınekin kavşağı çevresinde:

Konya-Ankara kara yolu Altınekin kavşağı yakınında dizilen ayçiçeği tarlaları, sarının farklı tonlarıyla yol boyunca göz alıcı bir manzara oluşturuyor. Yol kenarında uzanan tarlalar, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor ve bölgeyi rengarenk bir görünüme kavuşturuyor.

Dron görüntüleriyle geniş açı:

Havadan gerçekleştirilen dron çekimleri, tarlaların ölçeğini ve yol ile oluşturdukları görsel etkiyi net biçimde ortaya koydu. Görüntülerde ayçiçeklerinin yoğunluğu, tarlaların düzeni ve çevreyle oluşturdukları kontrast, seyredenler için etkileyici bir kompozisyon sunuyor.

Yol manzarasında dikkat çeken ayrıntılar:

Yoldan geçenler tarlaların kenarında durup fotoğraf çekerken, dron görüntüleri alana farklı bir perspektif kazandırdı. Drone ile havadan görüntülenen kareler, bölgedeki doğal güzelliğin günlük yol manzarasına kattığı değeri vurguluyor ve mevsimin ilerlemesiyle birlikte tarlaların izlenmeye değer bir alan haline geldiğini gösteriyor.

KONYA-ANKARA KARA YOLU’NDA AYÇİÇEK TARLALARININ OLUŞTURDUĞU GÖRSEL ŞÖLEN DRON İLE...

KONYA-ANKARA KARA YOLU’NDA AYÇİÇEK TARLALARININ OLUŞTURDUĞU GÖRSEL ŞÖLEN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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