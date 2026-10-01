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Konya jandarmasının sanal devriyede 40 bin hesabın taraması

Konya jandarma eylül ayında 40.149 sosyal medya hesabı ve URL taradı; 2.499 yasa dışı bahis, 2.443 müstehcen içerik tespit edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya jandarmasının sanal devriyede 40 bin hesabın taraması

Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın eylül ayı sanal devriye raporu

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında yürüttükleri sanal devriye faaliyetlerini eylül ayında da sürdürdü. Yapılan açık kaynak araştırmaları sonucunda toplam 40.149 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi; bu incelemeler sonucunda 4.942 hesap hakkında işlem yapıldı.

siber ve tem şubelerinin çalışmasının ayrıntıları:

Çalışmalar, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak açık kaynak araştırmaları şeklinde yürütüldü. Siber Şube tarafından 24.554, TEM Şube tarafından ise 15.595 hesap ve URL incelendi. Yapılan tespitlerde 2.499 yasa dışı bahis sitesi ve 2.443 müstehcen içerik paylaşan site veya hesap belirlendi ve bunlar hakkında işlem başlatıldı.

diğer suç unsurlarına ilişkin tespitler:

Araştırmalarda, yasa dışı bahis ve müstehcen içeriğin yanı sıra farklı suç ve suç unsurlarına ilişkin paylaşımlar da saptandı. Bu kapsamda toplam 101 Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) düzenlendi. Raporların dağılımı şöyle gerçekleşti: 64 terör örgütü propagandası, 2 tehdit ve hakaret, 7 trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 10 bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, 2 genel güvenliği tehlikeye sokma, 1 Atatürk aleyhine işlenen suç, 1 Cumhurbaşkanına hakaret, 1 bilgi güvenliğini ihlal ve 13 diğer olay.

Hazırlanan AKAR raporları, ilgili adli makamlara ve birimlere iletildi. Konya jandarma yetkilileri, internet ortamındaki denetim ve açık kaynak çalışmasının kanunların verdiği yetki çerçevesinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.

KONYA&#039;DA SANAL DEVRİYEDE 40 BİN 149 SOSYAL MEDYA HESABI VE URL İNCELENDİ

KONYA'DA SANAL DEVRİYEDE 40 BİN 149 SOSYAL MEDYA HESABI VE URL İNCELENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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