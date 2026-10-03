Konya merkezli soruşturmada FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 5 tutuklama

Konya merkezli operasyonda son durum

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu tespit edildi ve Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

gözaltı ve adliyeye sevk:

Operasyonlarda toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

emniyetin değerlendirmesi:

Konya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Soruşturmanın devam ettiği, tespit edilen bağlantıların ve delillerin hukuki süreç kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Yetkililer, benzer ihbar ve tespitlerin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

KONYA MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ’NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI, 15’İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.