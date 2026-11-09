Konya tropikal kelebek bahçesi COP31'de ziyaretçileri ağırlayacak

Konya tropikal kelebek bahçesi COP31'de

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nde şehri ve ilçeyi uluslararası platformda temsil edecek. Etkinlik alanında, Konya'nın önemli bir turizm değeri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebir aynısı ziyaretçilere sunulacak.

etkinlik alanında kurulan yaşam alanı:

Selçuklu Belediyesi tarafından zirve alanına kurulan bahçe 2.600 metrekarelik bir alana yayılıyor. Bu özel serada 10 farklı türden toplam 20 bin kelebek konuklarla buluşacak. Dünyanın farklı ülkelerinden katılacak delegasyonlar ve ziyaretçiler, tropikal kelebeklerin doğal yaşamını gözlemleme imkanı bulacak; aynı zamanda türlerin ekosistemdeki rolü ve koruma gereksinimleri hakkında bilgilendirilecek.

amaç, farkındalık ve belediye mesajı:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çalışmayı hem Konya'nın turistik değerini tanıtma hem de iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik konularında uluslararası düzeyde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Pekyatırmacı, "Konya Tropikal Kelebek Bahçemizi dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturuyoruz" sözleriyle projenin hedefini özetledi.

Belediye yetkilileri, seranın ziyaretçilere sadece görsel bir deneyim sunmayacağını; kelebeklerin yaşam döngüleri, ekolojik dengedeki rolleri ve biyolojik çeşitlilik ile doğanın korunması konusundaki mesajların da iletileceğini vurguluyor. Selçuklu Belediyesi, bu girişimle Konyalı bir turizm markasını uluslararası alana taşımanın yanı sıra sürdürülebilirlik ve çevre bilincine katkı sağlamayı hedefliyor.

KONYA’NIN MERKEZ SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ, TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK COP31 İKLİM ZİRVESİ’NDE KONYA’YI VE SELÇUKLU’YU ULUSLARARASI PLATFORMDA TEMSİL EDECEK.