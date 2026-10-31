Görüşmede Karadeniz güvenliği ve ekonomik işbirliği ön plana çıktı

Görüşmenin kapsamı ve sembolik zamanlaması:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki ikili iş birliğinin derinleştirilmesi niyetiyle; Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz güvenliği ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere geniş bir gündemi ele aldı. Zelenskiy, buluşmanın Uluslararası Karadeniz Gününe denk gelmesinin sembolik önemine vurgu yaptı.

Karadeniz güvenliği ve tahıl koridoru:

Zelenskiy, konuşmasında görüşmelerin büyük bölümünün Karadeniz meselelerine ayrıldığını belirterek, 2014'ten bu yana Rusya kaynaklı saldırganlığın bölgedeki durumu kademeli olarak kötüleştirdiğini ifade etti. Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Karadeniz'de güvenli seyr-ü seferin yeniden sağlanması yönündeki desteğinin istikrarlı olduğunu vurguladı.

Taraflar arasında Karadeniz Tahıl Koridorunun devamlılığının sağlanması konusunda mutabakata varıldığı açıklandı; amaç, koridorun etkin biçimde faaliyetini sürdürmesini temin etmek. Zelenskiy, Türkiye ile bölgede paylaşılan ortak güvenlik alanına ilişkin yeni fikir ve önerilerin ele alındığını söyledi.

Ekonomi, savunma ve enerji alanında somut adımlar:

Görüşmede ekonomik ilişkiler ve savunma sanayii işbirliği de ön plana çıktı. Zelenskiy, iki ülkenin doğal müttefik olduğunu, savunma alanındaki işbirliğinin giderek güçleneceğini belirtti ve yeni ortak sanayi projeleri üzerinde çalışıldığını aktardı. Ayrıca, iki ülke arasında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının iş dünyası için yeni fırsatlar yaratacağı, denizlerde seyr-ü sefer serbestîsinin güvence altına alınmasında ilerleme sağlanmasının ticari potansiyeli artıracağı vurgulandı.

Enerji ve altyapı işbirliğine ilişkin olarak Zelenskiy, Türkiye enerji temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını ve önümüzdeki hafta jeneratör ile diğer enerji ekipmanlarının tedarikinde artış beklendiğini açıkladı. Bu adımlar, özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki şehir ve köylerin enerji altyapısına yönelik saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde önem taşıyor.

Diplomasi ve barış perspektifleri:

Zelenskiy, barışın sağlanması için güçlü kararlara ihtiyaç olduğunu ve Kasım ayının ilk yarısında Ukrayna, ABD ve Rusya arasında planlanan üçlü formata hazırlandıklarını bildirdi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın sürece dahil edilmesi, ayrıca Türkiye'de toplantılar düzenlenmesi ihtimalleri görüştüklerini belirtti. Herson bölgesinde gerçekleştirilen insani operasyonun, gerilimi azaltmaya yönelik adımların mümkün olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Görüşmede elde edilen mutabakatların hızlıca hayata geçirilmesi beklentisi dile getirildi; Zelenskiy, hükümet ekiplerinin ve iş dünyası temsilcilerinin somut diyalogları uygulamaya dönüştürmesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna, Türkiye'nin verdiği destek için minnettar olduğunu belirterek, güvenlik ve ekonomi alanlarındaki işbirliğinin zorlu şartlara rağmen güçlendiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Dolmabahçe'deki görüşme, Karadeniz güvenliği, Tahıl Koridoru, savunma sanayiinde ortak projeler ve enerji tedariki başlıklarında somut adımlar ve hazırlıkların konuşulduğu, diplomatik ve ekonomik hattın eşzamanlı ilerletilmesine yönelik bir buluşma olarak kayda geçti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KONUŞAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİY, "GÖRÜŞMEMİZİN, ULUSLARARASI KARADENİZ GÜNÜNE DENK GELMESİ DE, SEMBOLİK BİR ANLAM TAŞIYOR. GÖRÜŞMELERİMİZİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ, KARADENİZ İLE İLGİLİ KONULARA, TÜRKİYE VE BÖLGEDEKİ KOMŞULARIMIZLA PAYLAŞTIĞIMIZ BU ORTAK GÜVENLİK ALANINA AYIRDIK. RUSYA, 2014 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRGANLIKLA, KARADENİZ DE Kİ DURUMU SÜREKLİ OLARAK ADIM ADIM DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİYOR. TÜRKİYE İSE EGEMENLİĞİMİZİ, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ VE KARADENİZ’DE GÜVENLİ SEYR-Ü SEFERİ SAĞLAYABİLECEK" DEDİ.