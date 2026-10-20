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Konya'da cami önündeki Roma dönemi kaidesi kepçeyle çalındı, üç şüpheli gözaltında

Konya Meram'da cami önüne gömülü Roma dönemi heykel kaidesi kepçeyle sökülüp çekiciyle taşındı; üç şüpheli yakalandı, adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:21

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da cami önündeki Roma dönemi kaidesi kepçeyle çalındı, üç şüpheli gözaltında

Olayın özeti:

Konya'nın Meram ilçesi sınırlarında bir caminin önünde toprağa gömülü halde bulunan Roma dönemine ait olduğu belirlenen tarihi heykel kaidesinin, kepçe yardımıyla yerinden sökülerek çekiciye yüklendiği tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Olayın ortaya çıkışı:

Polis ve güvenlik incelemelerinde, kaidenin gömülü olduğu yerden kepçe ile çıkarılıp araçla taşındığı belirlendi. Olayın cami önünde gerçekleşmesi, hem yerel halkta hem de yetkililerde hassasiyet oluşturdu ve incelemeler titizlikle yürütüldü.

Soruşturma ve adli işlem:

Çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili teknik ve kriminal incelemeler ile delil toplama çalışmaları devam ediyor; yetkililer ilerleyen aşamalarda ek açıklama yapacağını bildirdi.

KONYA’DA BİR CAMİNİN ÖN KISMINDA BULUNAN VE ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNE AİT OLDUĞU BELİRLENEN...

KONYA’DA BİR CAMİNİN ÖN KISMINDA BULUNAN VE ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNE AİT OLDUĞU BELİRLENEN TARİHİ HEYKEL KAİDESİNİ ÇALAN 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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