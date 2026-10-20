Lüleburgaz'da yaya geçidinde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

kazanın ayrıntıları:

Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu Murat Hüdavendigar Caddesi Terminal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 AEV 611 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir yaşlı kadına çarptı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç sürücüye doktorlar tüm müdahaleleri yaptı; ancak sürücü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çarpma sonucu ağır yaralanan yaşlı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş biçimi ve sorumluluk yönleri yetkili ekiplerce inceleniyor.

LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDE YAŞLI KADINA ÇARPIP AĞIR YARALANMASINA NEDEN OLAN GENÇ MOTOSİKLETLİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.