Konya'da cumhuriyet bayramı 103. yıl coşkusu

Konya'da cumhuriyet bayramı töreni:

Konya'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

mesajlar ve selamlama konuşması:

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Konya Valisi İbrahim Akın yaptığı selamlama konuşmasında, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum' dedi.

gösteriler, ödüller ve katılımcılar:

Konuşmanın ardından çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Öğrenciler kule kurup Türk bayrağı açarken, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali İbrahim Akın ve protokol tarafından ödülleri verildi. Törene askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KONYA'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI. TÖRENE ASKERİ VE MÜLKİ ERKAN, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR KATILDI.