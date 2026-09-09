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Konya'da doğum günü meşalesi ters tutulunca otomobil kaputunda hasar oluştu

Konya'da doğum günü kutlamasında ters tutulan meşale alevleri otomobilin kaputuna temas ederek ön bölümde hasara neden oldu; olay güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da doğum günü meşalesi ters tutulunca otomobil kaputunda hasar oluştu

Konya'da doğum günü meşalesi ters tutulunca otomobil kaputunda hasar oluştu

Konya'da düzenlendiği belirtilen bir doğum günü kutlamasında, pastanın yanında yakılmak istenen meşalelerden biri ters tutuldu. Ters yakılan meşalenin alevleri kısa süre içinde aracın kaputuna yöneldi ve alevlerin kaputa temas etmesi sonucu aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Olay anı güvenlik kamerasında:

Yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kutlamada bulunan kişilerin meşaleyi yakmaya çalışması, meşalenin parlaması ve alevlerin kaputa temas ederek zarara yol açması net şekilde görülüyor. Kamera kayıtları, olayın hızlı şekilde geliştiğini gösteriyor.

Araç sahibinin şikayeti:

Olayın ardından aracın sahibi M.Ç., aracında meydana gelen zarar nedeniyle şikayetçi oldu. Yetkililer ve taraflar arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda hasarın tazmini ve sorumluluk konuları ele alınacak.

Bu tür pyroteknik ürünlerin kullanımı sırasında alevlerin yönü ve çevredeki malzemeler dikkatle gözlenmeli; araçlar ve kişilerin yakınında meşale gibi ürünlerin tutulmasından kaçınılmalıdır. Olay, küçük bir dikkatsizliğin bile maddi zarara yol açabileceğini gösterdi.

KONYA’DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA YAKILAN MEŞALE OTOMOBİLİN KAPUTUNA ZARAR VERDİ. O ANLAR İSE...

KONYA’DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA YAKILAN MEŞALE OTOMOBİLİN KAPUTUNA ZARAR VERDİ. O ANLAR İSE ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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