Konya'da eylül trafik bilançosu: 1.861 kaza, 3 can, 1.356 yaralı

Konya'da eylül ayı kaza verileri

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Eylül Ayı Trafik İstatistik Bülteni, Konya polis sorumluluk bölgesindeki trafik hareketliliğinin kazalara nasıl yansıdığını gösterdi. Buna göre eylül ayında toplam 1.861 trafik kazası kaydedildi.

kaza türleri ve can kaybı:

Kayıtlara geçen kazalardan 902 si ölümlü veya yaralamalı, 959 u ise maddi hasarlı olarak sınıflandırıldı. Bu aylık dönemde trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 1.356 kişi yaralandı. Veriler, yaralanmalı/ölümlü kazaların toplam içindeki payının dikkat çektiğini ortaya koyuyor.

ilk 9 ayın genel görünümü:

Yılın ilk dokuz ayında ise polis sorumluluk bölgesinde toplam 6.960 ölümlü-yaralamalı ve 7.906 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bu dönemde kaybedilen can sayısı 39 olurken, yaralanan kişi sayısı 10.563 olarak bildirildi. Eylül verileri, ilk 9 aylık dönemin genel eğilimi içinde değerlendirilmelidir.

Emniyet verileri, trafik güvenliği önlemlerinin ve sürücü farkındalığının önemini vurguluyor; yetkililer sürücüleri kurallara uymaya, hız ve dikkate yönelik uyarılara riayet etmeye çağırıyor.

KONYA'DA EYLÜL AYINDA POLİS BÖLGESİNDE BİN 861 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZALARDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BİN 356 KİŞİ YARALANDI.