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Konya'da kırtasiye denetimleri yoğunlaştı: velilere ve tüketicilere çağrı

Konya Ticaret İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerindeki denetimleri artırdı; tüketiciler Alo 175 veya müdürlüğe başvurarak şikâyet iletebilecek.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Konya'da kırtasiye denetimleri yoğunlaştı: velilere ve tüketicilere çağrı

denetimler hangi ürünleri kapsıyor:

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri üzerinde yoğun denetimler yürütüyor. Müdürlük, okulların açılmasına kısa bir süre kala piyasa gözetimini sıklaştırdığını belirtiyor ve özellikle etiketleme, fiyatlandırma ile ürün güvenliği konularına öncelik verildiğini ifade ediyor.

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan denetimlerin kapsamı hakkında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda illerdeki çalışmaların arttığını vurguladı. Çağlayan, 20 milyona yaklaşan öğrenci ve öğretmen sayısını hatırlatarak bu kitlenin güvenli ve uygun fiyatlı ürünlere erişiminin önemine dikkat çekti.

tüketiciler nasıl başvuracak ve müdahale süreci nasıl işliyor:

Çağlayan, tüketiciler, öğrenciler ve öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları bildirmeleri halinde yetkililerin anında müdahale edeceğini söyledi. Şikâyet iletimi için belirtilen kanallar arasında Alo 175, HFA (Haksız Fiyat Artışı) bildirimi ve doğrudan Ticaret İl Müdürlüğü iletişimi bulunuyor.

Yetkililer, gelen şikâyetlerin sahada hızlıca değerlendirilip gerekli denetimlerin yapılacağını; uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde mevzuata uygun işlem uygulanacağını belirtti. Denetimlerin hem tüketiciyi korumayı hem de piyasa düzenini sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

Konya Ticaret İl Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı dönemde hem piyasa gözetimini sürdürmeyi hem de ailelerin ve eğitim camiasının güvenini sağlamayı amaçladığını kaydetti. Mustafa Çağlayan son olarak, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek velilere ve tüketicilere işbirliği çağrısında bulundu.

KONYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE...

KONYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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