Konya'da refüjdeki direğe çarpan otomobil taklalar atıp tarlaya savruldu

Konya'da refüjdeki direğe çarpan otomobil tarlaya savruldu

Konya'nın Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi Seydişehir Çevre Yolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası yaşandı. Araç refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi, karşı şeride geçip taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Otomobili kullanan E.E. (23) yönetimindeki 34 AN 4330 plakalı araç, otogardan sanayi sitesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Refüje çıkan araç burada bulunan aydınlatma direğini devirerek karşı şeride geçti ve taklalar atarak tarlaya devrildi; kazada sürücü yaralandı.

Ekiplerin müdahalesi ve ulaşımın durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, elektrik dağıtım şirketi ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; daha sonra sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Refüjdeki aydınlatma direğinin yol üzerine devrilmesi nedeniyle trafik akışında aksama yaşandı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİREREK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ VE TAKLALAR ATIP TARLAYA SAVRULDU. KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.