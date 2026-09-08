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Vali Çakırtaş'tan heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtaran polislere başarı belgesi

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Heimlich manevrasıyla nefes borusundaki şekeri çıkaran polis memurlarını makamında kabul edip başarı belgesi verdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Çakırtaş'tan heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtaran polislere başarı belgesi

Vali Çakırtaş'tan başarı belgesi

Çankırı'da akaryakıt istasyonunda nefes borusuna şeker kaçan küçük çocuğu zamanında fark ederek müdahale eden polis memurları, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş tarafından makamında kabul edildi ve başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Olay anı ve müdahale:

Olay, bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İstasyon çevresinde bulunan, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri polis memurları Fatih Gülşen ve Suat Gül, çocuğun nefes borusunu tıkayan şekeri fark ederek Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonucu tıkayıcı madde çıkarıldı ve çocuğun solunum yolu açıldı. O anlar akaryakıt istasyonu güvenlik kameralarına yansıdı.

Vali Çakırtaş'ın değerlendirmesi:

Vali Çakırtaş, ziyarette polis memurlarına gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ederek başarı belgesini takdim etti. Törende, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İrfan Çıldıroğlu, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral de hazır bulundu.

Çakırtaş, konuşmasında ilk yardımın önemine vurgu yaparak, sokakta, pazarda ya da günlük yaşamın her alanında ilk yardım bilgisinin hayat kurtardığını ve bu tür müdahalelerin eğitimle mümkün hale geldiğini belirtti. Ayrıca, bu tür becerilerin tüm kamu görevlilerine verilmesi gerektiğini ifade etti ve müdahaleyi gerçekleştiren görevlileri yürekten tebrik etti.

Vali, ailelerin ve toplumun böyle anlarda soğukkanlılıkla hareket edebilecek kişilere ihtiyacı olduğunu belirterek, ilk yardım eğitimlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti ve görevli polislere tekrar teşekkür etti.

ÇANKIRI VALİSİ HÜSEYİN ÇAKIRTAŞ, NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÇOCUĞA UYGULADIKLARI HEİMLİCH...

ÇANKIRI VALİSİ HÜSEYİN ÇAKIRTAŞ, NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÇOCUĞA UYGULADIKLARI HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARAN POLİS MEMURLARINI KABUL EDEREK, DUYARLILIKLARINDAN DOLAYI TEBRİK EDEREK BAŞARI BELGESİ TAKDİM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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