Konya'nın kışında tahinli helvalı yağ somunu öne çıkıyor

Konya mutfağının kış yorumu:

Konya'nın geleneksel lezzetlerinden yağ somunu, soğuk mevsime özel hazırlanan tahinli helvalı çeşidiyle farklı bir boyut kazanıyor. Kabarık hamuru, bol tereyağı ve zengin iç harcıyla bilinen yağ somunu; küflü peynir, sucuk, pastırma ve kavurma gibi tuzlu çeşitlerin yanı sıra bu kez tatlı bir yorumla sofralara geliyor. Odun ateşinde pişirilen bu ürün, özellikle kış aylarında vatandaşların ilgisini çekiyor ve klasik pide anlayışına alternatif oluşturuyor.

tahin ve helva buluşması:

Yağ somunu ustası Hakan Şendağlı konuyu şöyle anlatıyor: "Konya’mızın geleneksel ve meşhur lezzetlerinden biri olan yağ somunu pidesinin farklı çeşitleri bulunuyor. Genellikle küflü peynir başta olmak üzere çeşitli peynirlerle hazırlanıyor. Biz de Konya’nın kış aylarında yaşadığı, halk arasında ‘Konya ayazı’ olarak bilinen kuru ve sert soğuğu göz önünde bulundurarak bu geleneksel lezzeti insanları ısıtacak şekilde uyarladık. Bu ürünümüze ‘tahinli helvalı’ diyoruz. İçerisine helva doğruyor, hem içine hem de üzerine bolca tahin döküyoruz. Ortaya insanların içini ısıtan, lezzetiyle olduğu kadar enerji veren özelliğiyle de öne çıkan bir ürün çıkıyor."

Şendağlı, ürünün hazırlanışını ve servis şeklini vurgularken tahin ve helvanın hem içe katıldığını hem de üzerine gezdirildiğini belirtiyor. Bu kombinasyon, hem tatlı ihtiyacını karşılıyor hem de pide geleneksel dokusunu koruyarak farklı bir tüketim deneyimi sunuyor.

her yaşa hitap eden alternatif:

Usta, tahinli helvalı yağ somununun her yaş grubuna hitap ettiğini ifade ediyor: "Bu ürünü tercih etmek için herhangi bir yaş sınırı yok. Tahin ve helva, 7’den 70’e herkesin bildiği ve severek tükettiği geleneksel lezzetler. Bu nedenle tahinli helvalı yağ somununun da herkes tarafından sevileceğini düşünüyoruz."

Konya’da geleneksel üretim yöntemleri ve odun ateşi kullanımı ürüne karakteristik bir aroma kazandırıyor. Kuru ve soğuk kış günlerinde enerji veren, iç ısıtan bir alternatif arayanlar için tahinli helvalı yağ somunu hem nostaljik hem de yenilikçi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Usta Şendağlı, gençlerden büyüklerine geniş bir kitleye ulaşmasını hedeflediklerini belirterek bu lezzeti tavsiye ediyor.

KONYA’NIN GELENEKSEL LEZZETLERİNDEN YAĞ SOMUNU, KIŞ MEVSİMİNE ÖZEL HAZIRLANAN TAHİNLİ HELVALI ÇEŞİDİYLE DAMAKLARI TATLANDIRIYOR.