Dolar 50,0187 +0,08%
Euro 56,3083 +0,67%
Bist 11.543,01 +4,71%
Altın Gram 6.514,40 +2,80%
EUR/USD 1,1251 +0,53%
Brent Petrol 102,19 -1,36%
--°

Konya'nın kışında tahinli helvalı yağ somunu öne çıkıyor

Konya'nın meşhur yağ somunu, kışa özel tahinli helvalı çeşidiyle tatlıya dönüşüyor; odun ateşinde pişen pide soğuk günlerde hem lezzet hem enerji sunuyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Konya'nın kışında tahinli helvalı yağ somunu öne çıkıyor

Konya mutfağının kış yorumu:

Konya'nın geleneksel lezzetlerinden yağ somunu, soğuk mevsime özel hazırlanan tahinli helvalı çeşidiyle farklı bir boyut kazanıyor. Kabarık hamuru, bol tereyağı ve zengin iç harcıyla bilinen yağ somunu; küflü peynir, sucuk, pastırma ve kavurma gibi tuzlu çeşitlerin yanı sıra bu kez tatlı bir yorumla sofralara geliyor. Odun ateşinde pişirilen bu ürün, özellikle kış aylarında vatandaşların ilgisini çekiyor ve klasik pide anlayışına alternatif oluşturuyor.

tahin ve helva buluşması:

Yağ somunu ustası Hakan Şendağlı konuyu şöyle anlatıyor: "Konya’mızın geleneksel ve meşhur lezzetlerinden biri olan yağ somunu pidesinin farklı çeşitleri bulunuyor. Genellikle küflü peynir başta olmak üzere çeşitli peynirlerle hazırlanıyor. Biz de Konya’nın kış aylarında yaşadığı, halk arasında ‘Konya ayazı’ olarak bilinen kuru ve sert soğuğu göz önünde bulundurarak bu geleneksel lezzeti insanları ısıtacak şekilde uyarladık. Bu ürünümüze ‘tahinli helvalı’ diyoruz. İçerisine helva doğruyor, hem içine hem de üzerine bolca tahin döküyoruz. Ortaya insanların içini ısıtan, lezzetiyle olduğu kadar enerji veren özelliğiyle de öne çıkan bir ürün çıkıyor."

Şendağlı, ürünün hazırlanışını ve servis şeklini vurgularken tahin ve helvanın hem içe katıldığını hem de üzerine gezdirildiğini belirtiyor. Bu kombinasyon, hem tatlı ihtiyacını karşılıyor hem de pide geleneksel dokusunu koruyarak farklı bir tüketim deneyimi sunuyor.

her yaşa hitap eden alternatif:

Usta, tahinli helvalı yağ somununun her yaş grubuna hitap ettiğini ifade ediyor: "Bu ürünü tercih etmek için herhangi bir yaş sınırı yok. Tahin ve helva, 7’den 70’e herkesin bildiği ve severek tükettiği geleneksel lezzetler. Bu nedenle tahinli helvalı yağ somununun da herkes tarafından sevileceğini düşünüyoruz."

Konya’da geleneksel üretim yöntemleri ve odun ateşi kullanımı ürüne karakteristik bir aroma kazandırıyor. Kuru ve soğuk kış günlerinde enerji veren, iç ısıtan bir alternatif arayanlar için tahinli helvalı yağ somunu hem nostaljik hem de yenilikçi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Usta Şendağlı, gençlerden büyüklerine geniş bir kitleye ulaşmasını hedeflediklerini belirterek bu lezzeti tavsiye ediyor.

KONYA’NIN GELENEKSEL LEZZETLERİNDEN YAĞ SOMUNU, KIŞ MEVSİMİNE ÖZEL HAZIRLANAN TAHİNLİ HELVALI...

KONYA’NIN GELENEKSEL LEZZETLERİNDEN YAĞ SOMUNU, KIŞ MEVSİMİNE ÖZEL HAZIRLANAN TAHİNLİ HELVALI ÇEŞİDİYLE DAMAKLARI TATLANDIRIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri Seyyid Burhaneddin mirasını 782. yılında uluslararası programla yad etti
images

Divriği Ulu Camii'nde tavana işlenmiş insan silueti iddiası
images

Gesi'nin 250 yıllık güvercinlikleri: tarımdan baruta Anadolu'nun sessiz gücü
images

Ordu'da kültür otağı ağı sekiz ilçede tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma okul yolunda güvenliği artırmak için Kars'ta servisleri denetledi

Eşinin 'sen yapamazsın' sözünü kırdı, Devrek'te baston ustası oldu

Bayburt'ta DENEYAP atölyesi velilerle teknoloji yol haritasını paylaştı

TRT kameramanının acı kaybı: Abamüslim Alan'ın babası dualarla uğurlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı