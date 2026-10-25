Konyaspor'da Awaziem öne çıktı: evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi

Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği: ev sahibi galip geldi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek önemli bir üç puan aldı. Maçın gollerini Awaziem kaydederken, kaleci Bahadır Güngördü'nün 74. dakikada penaltı kurtarışı maçın dönüm noktası oldu.

maçtan önemli anlar:

Karşılaşmanın ilk golü 43. dakikada Awaziem'den geldi ve Konyaspor'u öne geçirdi. İkinci yarıda da baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 56. dakikada Enis Bardhi'nin köşe vuruşunda oluşan pozisyonda Awaziem ile farkı ikiye çıkardı.

Maçın geri kalanında Gençlerbirliği etkili ataklar denedi. 50. dakikada Dompe'nin şutu dışarıya giderken, 55. dakikada Muleka'nın kaleciyle karşı karşıya pozisyonunda Deniz Türüç müdahalesi ve savunmanın çizgiden kurtarışı geldi. 71. dakikada Gouveia ceza sahasında yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi; 74. dakikada topun başına gelen Tongya'nın şutu kaleci Bahadır tarafından kurtarıldı, dönen topta Traore'nin şutu taca çıktı. 84. dakikada Colley'in şutunu kaleci İrfan Can çıkardı.

kadrolar ve notlar:

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Uğurcan Yazğılı dk. 83), Deniz Türüç (Colley dk. 83), Bardhi (Gonçalves dk. 76), Dompe (Toth dk. 76), Muleka (Mustafa Muhammed dk. 86). Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Emir Bars, Enis Destan. Teknik Direktör: İlhan Palut.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan (Gouveia dk. 57), Metehan, Goutas (Muhammet Ensar dk. 30), Thalisson, Diabate, Koita (Oğulcan Ülgün dk. 37), Luis, Salih (Traore dk. 46), Tongya, Mendes (Orakpo dk. 57). Yedekler: Gökhan Akkan, Arda, Niasse, Martor, Abdurrahim. Teknik Direktör: Bernd Storck.

Goller: Awaziem (dk. 43, 56) — Konyaspor. Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bahtiyar Birinci. Sarı kartlar: Diabate, Fıratcan (Gençlerbirliği), Muleka (Konyaspor).

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ 2-0 MAĞLUP ETTİ.