Koordinasyon toplantısıyla Gölpazarı'nda yangın havuzları için adımlar atılıyor

Gölpazarı'da yangın havuzları değerlendirmeye alındı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, yangın havuzlarının durumu ve olası yangınlara karşı alınabilecek tedbirlerin tartışıldığı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlık etti.

toplantının katılımcıları ve gündemi:

Toplantıda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar, Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz, İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Oktay Karcı ve ilgili kurum amirleri yer aldı. Gündemde ilçedeki yangın havuzlarının mevcut durumu, ihtiyaçlar ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi yer aldı.

alınacak tedbirler ve koordinasyon:

Toplantıda muhtemel yangınlara karşı kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve mevcut imkânların en etkin şekilde kullanılması üzerinde duruldu. Ayrıca yangın havuzlarının kullanım uygunluğu, bakım gereksinimleri ve acil müdahale süreçlerinin hızlandırılması için değerlendirmeler yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz toplantıda, "Yangınlarla mücadelede hazırlıklı olmak ve mevcut imkânlarımızı en etkin şekilde kullanmak büyük önem taşıyor. Yangın havuzlarımızın durumunu değerlendirerek eksiklikleri gidermek ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve koordinasyonun arttırılması için gerekli adımların atılacağını belirtti; önümüzdeki dönemde saha kontrolleri ve kurumlar arası planlama çalışmalarının yoğunlaşacağı ifade edildi.

BİLECİK'TE YANGIN HAVUZLARI İÇİN KOORDİNASYON TOPLANTISI