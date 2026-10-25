Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Koordinasyon toplantısıyla Gölpazarı'nda yangın havuzları için adımlar atılıyor

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında yapılan toplantıda yangın havuzlarının durumu, eksikleri ve kurumlar arası müdahale planları ele alındı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Koordinasyon toplantısıyla Gölpazarı'nda yangın havuzları için adımlar atılıyor

Gölpazarı'da yangın havuzları değerlendirmeye alındı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, yangın havuzlarının durumu ve olası yangınlara karşı alınabilecek tedbirlerin tartışıldığı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlık etti.

toplantının katılımcıları ve gündemi:

Toplantıda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar, Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz, İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Oktay Karcı ve ilgili kurum amirleri yer aldı. Gündemde ilçedeki yangın havuzlarının mevcut durumu, ihtiyaçlar ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi yer aldı.

alınacak tedbirler ve koordinasyon:

Toplantıda muhtemel yangınlara karşı kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve mevcut imkânların en etkin şekilde kullanılması üzerinde duruldu. Ayrıca yangın havuzlarının kullanım uygunluğu, bakım gereksinimleri ve acil müdahale süreçlerinin hızlandırılması için değerlendirmeler yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz toplantıda, "Yangınlarla mücadelede hazırlıklı olmak ve mevcut imkânlarımızı en etkin şekilde kullanmak büyük önem taşıyor. Yangın havuzlarımızın durumunu değerlendirerek eksiklikleri gidermek ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve koordinasyonun arttırılması için gerekli adımların atılacağını belirtti; önümüzdeki dönemde saha kontrolleri ve kurumlar arası planlama çalışmalarının yoğunlaşacağı ifade edildi.

BİLECİK&#039;TE YANGIN HAVUZLARI İÇİN KOORDİNASYON TOPLANTISI

BİLECİK'TE YANGIN HAVUZLARI İÇİN KOORDİNASYON TOPLANTISI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozüyük'te polis ekipleri KPSS adaylarının son dakika yardımına koştu
images

Son görev: istihbarat albay Sayit Gökgöz uğurlandı
images

İstanbul boğazı uluslararası düğünlere ev sahipliği yapıyor
images

Sınav telaşıyla tezgaha not bırakıp KPSS'ye giden simitçinin hikâyesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

Ziya Gökalp'in mirasını genç nesle taşımak için program başlattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı