Koordineli çalışmayla Torbalı'da 77 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Çalışmaya Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı JASAT ekipleri katıldı.

Arama ve ele geçirilenler:

Teknik ve fiziki takip sonrası, 28 Ekim günü Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir adreste arama yapıldı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 77 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1 hassas terazi ve 1 tabanca bulundu.

Ele geçirilen malzemeler delil niteliğinde alınarak muhafaza altına alındı.

Şüpheli ve adli süreç:

Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı ve soruşturma yetkili mercilerce sürdürülüyor.

Jandarma yetkilileri, benzer suçlarla mücadelede koordineli çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER