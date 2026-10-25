Divriği'de rayların üzerinde bekleyen üç ayı tren seferine kısa mola verdi

Sivas'ın Divriği ilçesi sınırlarında, Erzincan yolu üzerinde seyreden bir yolcu treni, raylarda beliren bir ayı ailesi nedeniyle kısa süreliğine durdu. Olay, yolculardan birinin cep telefonu kamerasına kaydedildi.

görüntü anı:

Kış ayları öncesinde ilçe merkezine yemek aramak için indiği belirtilen anne ayı ve iki yavrusu, tren raylarında yürürken görüntülendi. Kayda yansıyan sahnede ayıların raylar üzerinde ilerlediği ve çevredeki yolcuların dikkatle izlediği görüldü.

tren yolculuğuna etkisi:

Tren makinistinin korna çalarak ayıları raylardan uzaklaştırma çabası sonucu hayvanlar ürkerek yoldan çıktı; ancak dik eğimli dağ yamacına tırmanamayınca tekrar raylara geri döndüler. Bir süre daha trenin önünde ilerleyen ayı ailesi daha sonra dağa doğru yönelerek gözlerden kayboldu ve tren yoluna devam etti.

SİVAS’IN DİVRİĞİ İLÇESİNDE TREN RAYLARINDAN GÖRÜLEN AYI AİLESİ YOLCU TRENİNİN HAREKET ETMESİNİ ENGELLEDİ. KIŞ AYLARI ÖNCESİNDE YEMEK ARAMAK İÇİN İLÇE MERKEZİNE İNEN AYILAR TREN RAYLARINDA CEP TELEFONU KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ.