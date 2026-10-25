Tarihi Kilikya yolunda doğa ve tarihin izinde 7 kilometre yürüyüş

Tarihi Kilikya yolunda doğa ve tarih buluşması

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş serisinin bu haftaki durağında 80 doğasever, Fakılar'dan başlayıp Sinap Kalesi ve Çamlıyayla'ya uzanan rotada 7 kilometre yürüyerek hem doğal manzaraların hem de tarihsel izlerin peşine düştü. Etkinlik, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edildi.

parkur ve rota bilgileri:

Yürüyüş Fakılar mevkiinden start aldı; katılımcılar eğimli patikaları takip ederek önce Sığır Yaylası'na ulaştı, ardından geçmişte ulaşım ve ticaret için kullanılan tarihi kervan yollarından geçiş yaparak Sinap Kalesi önüne geldi. Burada verilen mola sırasında kalenin tarihi dokusu incelendi ve manzara fotoğrafları çekildi. Belediye ekipleri, molada katılımcılara ikramlar sundu. Etkinlik, Çamlıyayla merkezinde sonlandı.

proje ölçeği ve katılım detayları:

Tarihi Kilikya Yolu Parkur Koordinatörlerinden Mustafa İslam Erişik, projenin geniş bir coğrafyayı kapsadığını vurgulayarak yürüyüş rotasının toplamda 550 kilometre olduğunu ve güzergahın dört etaptan oluştuğunu belirtti. Erişik, projenin kapsamını şu sözlerle özetledi: "550 kilometrelik yol güzergahı 4 etaptan oluşuyor. İpek Yolu, Toroslar etabı, Olba etabı ve daha sonrasında Taşucu tarafına gittikçe Afrodisias etabımız oluşuyor". Ayrıca yürüyüşlerin yoğun ilgi gördüğü, kontenjanların hızla dolduğu ve katılım başvurularının MBB Etkinlik Instagram hesabı üzerinden çevrim içi yapıldığı kaydedildi. Sonraki rotanın Sumakalanı-Olba güzergahı olması planlanıyor.

katılımcı izlenimleri:

Etkinliğe katılanlar, yürüyüşün hem fiziksel hem de kültürel açıdan zengin içerik sunduğunu belirtti. Suphiye Çiğdem Bilen etkinlik için "Çok keyifli ve nitelikli bir yürüyüş oldu. Büyükşehir Belediyesini takdir ediyorum. Gerçekten halka çok güzel hizmet ediyorlar. Çok memnunuz" dedi. Emine Paköz, Mersin'de üç yıldır yaşadığını ancak tarihi güzergâhları tam bilmediğini söyleyerek, "Çok güzel bir ortam, yürüyen arkadaşların enerjisi de güzel. Çok güzel bilgilendirmelerde bulunuluyor. O anlamda çok memnun kaldım, bize bir farkındalık kattı" ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bozkurt ise belediyenin farklı spor etkinliklerine katıldığını, yürüyüşün kendisi için huzur verici olduğunu ve belediyenin spor faaliyetleriyle vatandaşlara önemli destek sunduğunu aktardı. Etkinliğe ilk kez katılan Süleyman Tan başlangıçta zorlandığını ancak ilerleyen bölümlerde yürüyüşün keyifli hale geldiğini ve özellikle Sinap Kalesi'nin dokusundan etkilendiğini söyledi.

Bu tür yürüyüşler, katılımcılara yalnızca doğa yürüyüşü olanağı sağlamıyor; aynı zamanda bölgenin tarihî yollarını, yaylalarını ve kalelerini yerinde deneyimleme fırsatı veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli duyuruları ve sınırlı kontenjan uygulamaları, etkinliklerin planlı ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TARİHİ KİLİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜNDE 80 DOĞASEVER, FAKILAR-SİNAP KALESİ-ÇAMLIYAYLA GÜZERGÂHINDA 7 KİLOMETRE YÜRÜYEREK TARİHİN VE DOĞANIN İZİNİ SÜRDÜ.