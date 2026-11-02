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Köprüden dereye düşen araç sürücüsünü kaybettirdi, iki yolcu hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'de köprü korkuluklarını kırarak dereye düşen otomobilin sürücüsü S.U. yaşamını yitirdi; iki yolcu F.B.B. ve E.K. yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Köprüden dereye düşen araç sürücüsünü kaybettirdi, iki yolcu hastaneye kaldırıldı

kaza ve olay yeri müdahalesi:

Balıkesir-Bigadiç yolu üzerindeki Büyükbostancı köprüsü üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, köprü korkuluklarını kırarak dereye düştü. Araçta bulunan sürücü S.U. (24) ile yolcular F.B.B. (20) ve E.K. (21) olay yerinde bulundu. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalede, vinç ile araç içerisine giren kurtarma ekipleri sürücü S.U.'yu yaşamını yitirmiş olarak tespit etti. Olayda kullanılan aracın plakası 16 BOH 838 olarak kaydedildi.

kurtarma, tedavi ve yasal işlemler:

Yaralı olarak araçtan çıkarılan F.B.B. ve E.K., sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye sevk edildi. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattıklarını ve olay yerinde delil toplama ile yol durumuna ilişkin tespitlerin yapıldığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; kaza nedenine ilişkin trafik ekiplerinin raporu bekleniyor. Güvenlik ve kurtarma süreçleri boyunca bölgeye giriş çıkışlarda kontrollü trafik uygulamaları yapıldı.

BALIKESİR&#039;DE DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDERKEN, YARALI 2 YOLCU HASTANEYE SEVK...

BALIKESİR'DE DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDERKEN, YARALI 2 YOLCU HASTANEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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