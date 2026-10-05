körfez finaliyle sona eren BilimFest Kocaeli çocukları bilime taşıdı

BilimFest Kocaeli finali Körfez Ticaret Odası’nda tamamlandı

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen BilimFest Kocaeli, Körfez’de yapılan final etabıyla sona erdi. Festival boyunca çocuklar, gençler ve aileler matematik, fen bilimleri, teknoloji, sanat ve üretime odaklanan atölye ve uygulamalı etkinliklerle bir araya geldi.

Final etkinlikleri ve atölyeler:

Final programı Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen bilim söyleşileri ve uygulamalı atölyelerden oluştu. Etkinliklerde özellikle robotik, kodlama, astronomi ve STEAM uygulamaları yoğun ilgi gördü; katılımcılar hem teorik bilgiler aldı hem de projeler üretme fırsatı buldu. Atölyeler, farklı yaş gruplarına uygun içeriklerle tasarlanarak çocukların merakını tetiklemeyi hedefledi.

Katılımcılar, destekçiler ve yerel vurgular:

Organizasyona Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, üniversiteler ve çeşitli kurumlar destek verdi. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt de katıldı; bu katılım etkinliğin yerel kurumlar nezdindeki önemini gösterdi.

Şener Söğüt, festivalin çocuklar ve gençlerin gelişimine katkısını vurgulayarak, "Çocuklarımızı, gençlerimizi ve hemşehrilerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturan BilimFest Kocaeli’nin kapanışını gerçekleştirdik. Bilim, teknoloji, robotik, kodlama ve birbirinden değerli atölyelerle dolu güzel bir festival oldu. Bilimle büyüyen, üreten ve geleceğe güvenle bakan bir Kocaeli için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Söğüt ayrıca, çocukların küçük yaşlardan itibaren bilim, teknoloji ve üretimle buluşmasının önemine dikkat çekti ve gençlerin araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesini destekleyecek projelere devam edeceklerini belirtti.

BilimFest Kocaeli, farklı ilçelerde düzenlenen etkinliklerin ardından Körfez’de yaptıkları finalle bölgedeki bilim kültürünü genişletmeyi, gençleri teknoloji ve yeniliklerle erken yaşta tanıştırmayı amaçladığını bir kez daha gösterdi. Festivalin atölye ve söyleşileri, katılımcılara bilimi deneyimleme ve öğrenme odaklı bir kapanış sundu.

KÖRFEZ’DE DÜZENLENEN BİLİMFEST KOCAELİ’NİN FİNAL ETABINDA ÇOCUKLAR VE GENÇLER BİLİMİN FARKLI ALANLARINI KEŞFETTİ. TÜBİTAK 4007 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FESTİVALDE ROBOTİK, KODLAMA, ASTRONOMİ VE STEAM UYGULAMALARININ YER ALDIĞI ATÖLYELER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.