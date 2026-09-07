Körfez'de mozaik kent ruhu: Amasyalılar birlik için buluştu

Körfez toplantısında hemşehri dayanışlığı

Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Amasyalılar Derneği'nin düzenlediği piknik şölenine katılarak hemşehrileriyle bir araya geldi. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen etkinlik, yöresel sohbetler, çocuk etkinlikleri ve paylaşımlarla gün boyu sürdü.

Başkanın mesajı:

Şener Söğüt, konuşmasında Körfez'in farklı kentlerden gelen vatandaşların huzur içinde yaşadığı bir mozaik kent olduğunu belirtti ve hemşehri derneklerinin bu kardeşlik iklimini canlı tutmadaki rolünü öne çıkardı. Söğüt, birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daim olsun ifadeleriyle katılımcılara teşekkür etti ve gelen talep ile önerileri not aldı.

Etkinliğin kazanımları:

Piknik, hem kültürel bağların güçlenmesine hem de yerel ihtiyaçların doğrudan dile getirilmesine imkân sağladı. Gün boyu süren sohbetler ve yöresel paylaşımlar, hemşehriler arasında güven ve dayanışmayı pekiştirdi; etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi ve yeni işbirlikleri için zemin hazırladı.

KÖRFEZ’DE AMASYALILAR DERNEĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ PİKNİK ŞÖLENİNE KATILAN BAŞKAN ŞENER SÖĞÜT, HEMŞEHRİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ.