Yağmura inat Nilüfer cumhuriyetin 103'üncü yılında el eleydi

Nilüfer'de 29 Ekim coşkusu

Nilüfer'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı, yağmura rağmen binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş ve akşam düzenlenen konserle kutlandı. FSM Hastane Alanı'nı dolduran kalabalığa seslenen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Cumhuriyetin kuruluş ruhunun halk tarafından yaşatıldığını vurguladı.

toplanma ve yürüyüş:

Kutlamalar, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı Hastane Kavşağı önünden başlayan yürüyüşle başladı. Ellerinde bayraklar, marşlarla ilerleyen binlerce katılımcı, Hastane Alanı'na kadar omuz omuza yürüdü. Yürüyüşe Başkan Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yeni Parti PM Üyesi Canan Taşer, YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Eren Memiç, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.

Yürüyüş boyunca farklı kuşaklardan katılımcıların bir arada olması dikkat çekti; çocuklar, gençler, kadınlar ve tekerlekli sandalye kullanan yurttaşlar el ele vererek korteji tamamladı. Yağmurun yaratabileceği zorluklara rağmen alandakiler coşkuyu yüksek tuttu.

başkanın mesajı ve gençlere çağrı:

Sahneye eşiyle çıkan Başkan Şadi Özdemir, 103 yıl önce yakılan Cumhuriyet meşalesinin bugün de ilk günkü heyecanla yanmaya devam ettiğini söyledi. Özdemir yürüyüşte gördüğü tabloyu anlatarak, "Az önce Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan buraya kadar yine omuz omuza, kol kola yürüdük. ... O manzarayı görünce göğsüm kabardı. İşte bu muazzam tablo, Cumhuriyet’in ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında cumhuriyetin sunduğu hak ve özgürlüklere dikkat çeken Özdemir, "Kimsesizlerin kimsesi olan hukukun ve adaletin adıdır Cumhuriyet" sözünü yineledi. Kadın haklarına ilişkin vurgusunda ise, "Nüfus sayımında bile yok sayılan kadınlara eşitlik verdi. Kimse unutmasın; bunlar birer lütuf değildi, zaten analarımızın ak sütü gibi helaldi, haktı" dedi.

Gençlere seslenen Başkan Özdemir, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni alandakilerle birlikte okudu ve "Biz de sizin araştıran, sorgulayan, bilime inanan aklınıza güveniyoruz. Cesaretinize ve kurduğunuz o güzel hayallere yürekten inanıyoruz" mesajını verdi. Konuşmasını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı armağan eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle anarak, "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Türkiye" sözleriyle tamamladı.

Programın ikinci bölümünde sahneye çıkan sanatçı Can Bonomo, sevilen şarkılarını Nilüferliler için seslendirdi. Katılımcılar şarkılara eşlik ederken Başkan Şadi Özdemir, günün anısına sanatçıya çiçek takdim etti ve gece konserle coşkulu bir şekilde sona erdi.

BİNLERCE NİLÜFERLİ CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILINDA TEK YÜREK OLDU