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Sinan Aydın Eskişehir'in yeni eğitim yatırımlarını yerinde inceledi

Sinan Aydın, Mualla Zeyrek ve Porsuk ilkokullarının inşaat alanlarını yerinde inceleyip yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sinan Aydın Eskişehir'in yeni eğitim yatırımlarını yerinde inceledi

Sinan Aydın Eskişehir'de okul inşaatlarını yerinde inceledi

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, kent genelinde devam eden eğitim yatırımlarını yerinde incelemek üzere saha ziyaretleri gerçekleştirdi. İncelemelerde Mualla Zeyrek İlkokulu ile Porsuk İlkokulu öncelikli olarak değerlendirildi ve yapım sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi alındı.

incelemelerin odağı:

Ziyaret kapsamında Aydın, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde inşaatı devam eden Mualla Zeyrek İlkokulu ile Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yapımı süren Porsuk İlkokulu alanlarını gezdi. Yapım çalışmalarının son durumu, şantiyedeki iş programı ve uygulanan güvenlik önlemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

amaç ve beklentiler:

Yetkililer ziyaret sırasında, tamamlandığında bu okulların öğrencilere modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamları sunacağına vurgu yaptı. Aydın ise hizmete alınacak binaların akademik ve sosyal gelişimi destekleyecek fiziksel imkânlarla donatılmasının önemine dikkat çekti ve sürecin hızlı, sağlıklı ilerlemesi için ilgili kurumlarla koordinasyonun süreceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, YAPIM SÜRECİ DEVAM EDEN OKULLARIN İNŞAAT ALANLARINDA...

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, YAPIM SÜRECİ DEVAM EDEN OKULLARIN İNŞAAT ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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