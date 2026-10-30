Selde mahsur kalan yavru kedileri kurtaran Mehmet dede

su taşkını sonrası bahçede mahsur kaldılar:

Mersin merkez ve ilçelerini etkileyen şiddetli yağışlar, meteorolojinin uyarısının ardından birçok noktada su taşkınlarına yol açtı. Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi’nde, yaklaşık 10 gün önce doğan yavru kediler yağış nedeniyle suyla dolan bir bahçede mahsur kaldı.

Cadde, ev ve site bahçelerinin su altında kaldığı bölgede, yavruların durumunu bilen gönüllüler devreye girdi. Mahallede kedilerle ilgilenen ve fırsat buldukça beslemeye gelen bir kişi olan 70 yaşlarındaki Mehmet Doğru, durumu fark ederek bahçeye yöneldi.

mehmet dede paçalarını çekip suya girdi:

Paçalarını diz üstüne kadar çekerek bahçenin içine giren Mehmet dede, ilk olarak suyun içinde telef olan bir yavru buldu. Ardından ağaçların arasında ve çalılara sıkışmış vaziyette, biri suda ölmek üzere olan 2 yavruya ulaştı ve onları kurtardı.

Yavruları kıyafetine sararak ısınmalarını sağlayan Mehmet dede, kısa sürede onları anneleriyle buluşturdu. Yavrularına kavuşan anne kedi, onları yalayarak koruma altına aldı.

Olayın ardından duygularını paylaşan Mehmet Doğru, "Bahçenin içinde yerleri vardı, yüksek olmasına rağmen su başmış. Bende gönüllü olarak hayvanlara bakıyorum, sabah ve akşamları geliyorum" dedi.

komşuluk ve duyarlılık ön plana çıktı:

Yağışların olumsuz etkileri yaşanırken, bölgede yaşayanların ve gönüllülerin refleksi dikkat çekti. Mehmet dede gibi kişiler, kısa müdahalelerle can kurtarırken aynı zamanda sokak hayvanlarının takip ve bakımının önemini bir kez daha gösterdi.

Günün kahramanı Mehmet dede: Su dolan bahçeye girdi ölmek üzere olan yavruları kurtardı