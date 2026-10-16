Körfez'de yağışla mücadele: ekipler kritik noktalarda önlem alıyor

Körfez Belediyesi saha çalışmalarını yoğunlaştırdı

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla sahada aralıksız çalışıyor. Yağışın başlamasıyla birlikte ekipler, su birikintisi riski taşıyan bölgelerde ve ulaşımın aksamaması için cadde ile sokaklarda düzenli kontroller gerçekleştiriyor.

yapılan kontroller ve müdahaleler:

Ekipler yağmur suyu tahliye hatlarında tıkanmaya yol açabilecek unsurları tespit edip temizliyor, biriken suların tahliyesi için gerekli müdahaleleri yapıyor. Vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler öncelikli olarak değerlendirilip, ihtiyaç duyulan noktalara ekip yönlendirmesi sağlanıyor. Çalışmaların amacı, ulaşımın güvenli şekilde devam etmesini temin etmek ve olası hasarları en kısa sürede gidermektir.

iletişim ve eşgüdüm:

Çalışmalar, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülüyor; gerektiğinde ekiplerin müdahaleleri ortak planlama ile gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar yağış kaynaklı sorun ve taleplerini 444 8 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden iletebiliyor. Körfez Belediyesi yetkilileri, ilçe genelindeki kontrollerin sürdüğünü ve ihtiyaç duyulan noktalara müdahalenin devam edeceğini bildirdi.

KÖRFEZ BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇEDE ETKİLİ OLAN SAĞANAĞIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.