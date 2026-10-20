Korodan meme kanseri farkındalığı için beste: kadınlar erken teşhisi vurguluyor

Nilüfer Kadın Korosu'ndan farkındalık bestesi:

Bursa Nilüfer Kadın Korosu, 175 üyeden oluşan kadrosuyla meme kanseri farkındalığını müzikle yaymak için yeni bir adım attı. Koro şefi Dr. Aysel Gürel tarafından hazırlanan "Meme Kanseri Olunca Sakın Korkma" adlı beste, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Gürel, amaçlarının toplumda erken tanıya vurgu yapmak olduğunu belirterek, "Bütün kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı çok çok önemli. Toplumda buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Geç kalmamak, erken teşhis ve tedaviye başlanması hastalığın tedavisinde çok önemli" dedi.

Koronun sağlık teşvikleri ve uygulamaları:

Nilüfer Kadın Korosu, konserlerinin büyük bölümünü sosyal sorumluluk projeleri yararına gerçekleştiriyor ve bugüne kadar 13 ülkede sahne aldı. Koronun yurt dışındaki temsil ettiği ülkeler arasında Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda, İtalya, Letonya, Portekiz, Kıbrıs, Azerbaycan ve Gürcistan bulunuyor. Dr. Gürel, koro üyelerini smear testi ve mamografi gibi kontrollere gitmeleri için teşvik ettiğini; ilk dönemlerde bazı üyelerin gitmek istemediğini ancak zorlayarak testlere yönlendirdiğini aktardı: "İlk dönemlerde bazı arkadaşlarımız gitmek istemediler. ‘Hiçbir sıkıntımız yok, bizi niye gönderiyorsun?’ diyorlardı. Ben de biraz zorunlu tuttum işi doğrusu. Tesadüfen bir arkadaşımızda hastalık çok erken dönemde teşhis edildi."

Üyelerin deneyimleri ve erken teşhis çağrısı:

Koro üyeleri kişisel tecrübelerini paylaşarak kadınları düzenli kontroller yapmaya çağırdı. Koroda 9 yıldır yer alan Selma Mert, 2018-2019 yıllarında duş sırasında göğsünde sertlik fark ettiğini ve doktora başvurarak tedavi sürecine başladığını anlattı: "Ben onu belki boş verseydim, ‘Bir şey yok’ deseydim belki daha ilerleyecekti. Daha kötü sonuçlar olacaktı. Bütün arkadaşlara derim ki kendilerini kontrol etsinler. Korkuyla olmuyor bu, kontrolle."

Emekli öğretmen Fatma Sevik de biyopsi sürecinden geçtiğini belirterek, "Vücutlarında herhangi bir sertlik veya olağan dışı bir şey hissettiklerinde hemen doktora gitmelerini öneriyorum" çağrısında bulundu. Üyelerden Sadet Çağman ise yaklaşık bir yıl önce kardeşine triple negatif meme kanseri teşhisi konulduğunu ve aile desteğinin hastalık sürecinde belirleyici olduğunu vurguladı: "Ailece birbirimize destek olmanın önemini böyle zamanlarda daha iyi anlıyoruz. Hastanın da ailenin de kabullenmesi gerekiyor. Kabul ettikten sonra ne yapacağını bilerek, güvenerek ilerlemek çok önemli."

Dr. Gürel, kadınların kendi vücutlarındaki değişiklikleri takip etmeleri gerektiğini tekrarlayarak, "Kadınların en ufak bir değişiklik gördüklerinde, bir kitle fark ettiklerinde veya başka bir farklılıkla karşılaştıklarında hekime gitmeleri çok önemli. Herhangi bir belirti görmeseler bile belli bir yaştan sonra kontrollerden geçmelerini rica ediyorum. Geç kalmaktan kork, erken tanı çok önemli" ifadelerini kullandı. Koro, hazırlanan beste ile kadınları bilinçlendirmeyi ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlatmayı hedefliyor.

BUGÜNE KADAR 13 ÜLKEDE SAHNE ALAN BURSA NİLÜFER KADIN KOROSU, BU KEZ MEME KANSERİNE KARŞI SESİNİ YÜKSELTTİ. KORO ŞEFİ DR. AYSEL GÜREL'İN "MEME KANSERİ OLUNCA SAKIN KORKMA" ADLI BESTESİYLE ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKİLİRKEN, HASTALIĞI YAŞAYAN KORO ÜYELERİ DE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞARAK KADINLARA ÇAĞRIDA BULUNDU.