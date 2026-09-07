Kortlar Ayhan Kızıl'ı andı: T300 Masters Bursa'da coşkuyla tamamlandı

Prof. Dr. Ayhan Kızıl T300 Masters Bursa'da tamamlandı

Uludağ Premium ana sponsorluğunda düzenlenen 8. Prof. Dr. Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası, 27 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü kortlarında gerçekleştirilen final maçları ve coşkulu kupa töreniyle tamamlandı. Turnuva, Türkiye Tenis Federasyonu takviminde yer alıyor ve bu yıl rekor seviyedeki ödül havuzuyla dikkat çekti.

turnuva kapsamı ve katılım:

2018'den bu yana Kızıl Ailesi tarafından merhum Uludağ Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına düzenlenen organizasyon bu yıl 8. kez tenis tutkunlarını bir araya getirdi. Toplam 500 bin TL ödül havuzuna sahip T300 Masters'a Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcu katıldı. 11 gün süren müsabakalarda sporcular; Tek Kadınlar, Tek Erkekler, Çift Kadınlar, Çift Erkekler, Karışık Çiftler (Mix) ile İlk Adım Kadınlar ve İlk Adım Erkekler kategorilerinde ter döktü. Karşılaşmalar, 18+ yaş grubundan başlayıp 80+ yaş grubuna kadar uzanan 12 farklı yaş kategorisinde (18+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) gerçekleştirildi ve Bursa'da geniş katılımlı bir tenis şöleni yaşandı.

kupa töreni ve vefa konuşması:

6 Eylül 2026 Pazar günü yapılan final mücadelelerinin ardından düzenlenen ödül töreninde, merhum rektörün torunu olan, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl’ın kızı Defne Kızıl bir konuşma yaptı. Defne Kızıl konuşmasında dedesinin yardımsever, spora, bilime ve sanata değer veren bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayarak, adının böyle anlamlı bir turnuvada yaşatılmasının ailenin gurur kaynağı olduğunu belirtti. Tören sonunda dereceye giren sporcular kupalarını ve toplam 500 bin TL tutarındaki para ödüllerini Defne Kızıl, turnuva komitesi ve Bursa spor camiasının önde gelen temsilcilerinden teslim aldı.

ayhan kızıl'ın eğitim, sanat ve spor mirası:

Uzun yıllar Uludağ Üniversitesi'nde genel cerrah, anabilim dalı başkanı, başhekim, dekan ve rektör olarak görev yapan merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl, tıp alanındaki hizmetlerinin yanı sıra Bursa'nın sosyal, kültürel ve sportif hayatına da önemli katkılar sundu. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Bursa Filarmoni Derneği'nin kurucu başkanı olarak Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının kuruluşuna destek verdi. Başını çektiği Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile dağ köylerindeki kız çocuklarının lise düzeyinde eğitim imkanına kavuşmasına katkı sağladı. Ayrıca Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü'nün kurucu başkanı olarak gençler için çok sayıda açık ve kapalı tenis kortunun kullanımına açılmasını ve üniversitede ilk uluslararası tenis turnuvasının organize edilmesini sağladı.

Her yıl düzenlenen bu prestijli turnuva, merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl'ın eğitime, sanata ve spora verdiği önemi canlı tutmayı sürdürüyor ve önümüzdeki yılda yapılacak 9. organizasyonda yeniden buluşma dileğiyle sona erdi.

ULUDAĞ PREMİUM ANA SPONSORLUĞUNDA BU YIL 8'İNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN 'PROF. DR. AYHAN KIZIL T300 MASTERS TENİS TURNUVASI', 27 AĞUSTOS-6 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA BURSA PODYUM TENİS KULÜBÜ KORTLARINDA DÜZENLENEN NEFES KESEN FİNAL MÜSABAKALARI VE COŞKULU KUPA TÖRENİYLE SONA ERDİ.