Koruma itirafları: Sarıgül ailesi çevresinde cinsel ve mali iddialar

İddiaların özeti:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında ifade veren eski koruma B.Ö.D., Sarıgül ailesine yönelik çok sayıda iddiayı içeren ek ifadesini sundu. Beyanlarda hem kişisel ilişkilere dair cinsel yönlendirme iddiaları hem de belediye ve mali işlemlere ilişkin şikâyetler yer aldı. B.Ö.D. ifadelerinde, uzun süre susmasının nedenini "siyasi gücünden ve bağlantılarından korktuğum için" şeklinde açıkladı.

E. ile ilişki iddiası:

B.Ö.D.ye göre, Sarıgül'ün özel kaleminden E. adlı kadın yaklaşık 4-5 yıldır Sarıgül ile çalışıyordu ve Ankara'daki konutta sık sık yatak odasına girdiği iddia edildi. Eski koruma, E.'nin yatak odasında ortalama yarım saat kaldığını, bunun ardından evden ayrıldığını belirtti.

B.Ö.D. ayrıca Mustafa Sarıgül'ün kendisini E. ile cinsel birliktelik yaşamaya teşvik ettiğini ileri sürdü ve Sarıgül'ün kendisine karşılık olarak "E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum" dediğini sözlerine ekledi. Aynı olay bağlamında B.Ö.D., Sarıgül'ün E. ile ilişki yaşarken kendisinden de E. ile temasa geçmesini istediğini; kendisinin bu teklifi kabul etmediğini söyledi. E.'nin rızası konusunda net bir bilgi sahibi olmadığını da ifade etti.

Diğer yakın çalışanlar ve tanıklıklar:

B.Ö.D. ayrıca medya çalışanı E.D. hakkında, bu kişinin Sarıgül tarafından cinsel amaçlı temasa maruz kaldığını ve daha sonra ağlayarak Sarıgül ile kavga ettiğini bildiğini belirtti. Bu olayın yaklaşık 2021 yılları civarında gerçekleştiğini ve E.D.'nin olay sonrası işten ayrılmak istediğini öne sürdü.

Başka bir isim olarak anılan H.K. ile ilgili olarak da B.Ö.D., Sarıgül'ün telefonla kendisini cinsel amaçla yönlendirdiğini ve telefonda "Ö. ile birlikte ol" dediğini hatırladığını belirtti.

Mali iddialar ve belediye ilişkileri:

Ek ifadede mali ve idari konulara dair de bir dizi iddia yer aldı. B.Ö.D., Şişli'de belediye harcamalarına ilişkin yüksek fatura düzenlendiği yönünde duyumlar aldığını söyledi ve A.G. adlı kişinin Şişli Belediyesi'ne karşılık gelenin üzerinde faturalar kestiğini ileri sürdü. Bu faturaların gerçek işin değerinin çok üzerinde olduğunu ve belediyenin zararına neden olduğunu duyduğunu belirtti.

Öte yandan, Aynur Aydın hakkında "Mustafa Sarıgül'ün para işlerini bilen, yöneten kritik bir isim" ifadesini kullanan B.Ö.D., bu kişinin para konularıyla ilgili bilgi sahibi olduğunu ve Sarıgül'ün yatak odasına girdiğine tanıklık ettiğini söyledi; Aydın için "kara kutusu" benzetmesini yaptı.

B.Ö.D. ayrıca, İlhami Kaymak'ın Sarıgül'ün gayrimenkullerini yönettiğini ve Ankara'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçilik binasının Sarıgül'e ait olduğuna dair duyumlar işittiğini belirtti. Bu binanın tapuda kimin üzerine olduğu konusunda bilgi sahibi olmadığını, ancak tadilat aşamasına bir kez gittiğini söyledi.

Ömer ve Emir Sarıgül ile ilgili gözlemler:

Çocuklar Ömer ve Emir Sarıgül arasındaki ilişkiye dair de gözlemlerini aktaran B.Ö.D., Ömer'in birçok kez çanta içinde Mustafa Sarıgül'den para aldığını ve bu paraların çoğunlukla kavgalı olunan anlarda "sus payı" olarak verildiğini iddia etti. Ayrıca Ömer'in Antalya Belek'teki Titanic Golf Otel'in sahibi olduğunu sıkça söylediğini, kendileriyle bu otele iki kez gittiklerini ve otelde Mustafa Sarıgül'ün kadınlarla cinsel birliktelik yaşadığını ifade etti; kadınların kim tarafından gönderildiğini bilmediğini belirtti.

Borsa ve piyasa işlemlerine dair beyanlarda da isimler geçti. B.Ö.D., G.B. isimli kişinin H.M.'nin eski eşi olduğunu, Ömer Sarıgül ile borsada piyasa manipülasyonuna yönelik işlemler yaptıklarını ve bu işlemleri K.E. ile takip ettiklerini duyduğunu söyledi.

Soruşturmanın bağlamı ve ifadenin önemi:

B.Ö.D.'nin beyanları soruşturma dosyasına giren ek ifadeler arasında yer alıyor. İfadede yer alan iddialar hem suçlamaların kapsamını genişletiyor hem de soruşturma yönünü hem kişisel ilişkilere hem de mali uygulamalara doğru kaydırıyor. İddiaların bir kısmı doğrudan alıntılarla aktarılırken, birçok ifade "duydum" ve "biliyorum" gibi tanıklık ve duyum niteliği taşıyan ifadelerle sınırlı kaldı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili birimler, sunulan iddiaları değerlendirip gerekli soruşturma adımlarını sürdürüyor. B.Ö.D.'nin ifadeleri, çok sayıda ismi ve olayı içermesi nedeniyle dosyada dikkat çeken bölümler arasında yer alıyor.

Mustafa Sarıgül'ün eski koruması B.Ö.D.'nün ek ifadesi ortaya çıktı